Cardenales ascienden a Velázquez y Crooks y desde Triple-A Memphis previo al juego ante Cachorros

SAN LUIS (AP) — Los Cardenales de San Luis ascendieron el viernes, desde Triple-A, al jardinero puertorriqueño Nelson Velázquez y al prospecto receptor Jimmy Crooks antes de iniciar una serie de tres juegos contra los Cachorros de Chicago.

Nelson Velázquez, derecha, de los Cardenales de San Luis, señala y celebra con la caseta mientras corre las bases tras conectar un jonrón de tres carreras durante la primera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Cachorros de Chicago, el viernes 29 de mayo de 2026, en San Luis. (AP Foto/Scott Kane)
Los Cardenales enviaron al receptor venezolano Yohel Pozo y al infielder cubano Cesar Prieto a Triple-A.

Velázquez ha disputado 40 juegos con Memphis, con promedio de .232. Conectó siete jonrones e impulsó 22 carreras. Bateó para .357 con cuatro cuadrangulares en 15 juegos de entrenamiento de primavera.

En su primer turno al bate, como cuarto en el orden, Velázquez pegó jonrón de tres carreras por el jardín central ante Shota Imanaga.

En 39 juegos, Crooks, de 24 años, bateó para .262 con 29 carreras impulsadas. Tiene 13 jonrones. Crooks subió a finales de la temporada pasada y bateó para .133 en 15 juegos.

La incorporación de Crooks les da a los Cardenales tres receptores. Se une al panameño Iván Herrera y al venezolano Pedro Pagés. Crooks será el segundo a bordo, detrás de Herrera.

El mánager de San Luis, Oliver Marmol, planea darle a Crooks un tiempo de juego considerable.

“Crooks va a atrapar una buena cantidad. Definitivamente está aquí para jugar”, comentó Marmol.

FUENTE: AP

