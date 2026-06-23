Caramelo, el polémico "superaficionado" de México que asiste a su 11er Mundial

Los aficionados mexicanos conocidos como Caramelo y Caramelo Jr. alientan a la selección de su país el jueves 18 de junio de 2026, en el partido mundialista ante Corea del Sur, disputado en Guadalajara (AP Foto/Natacha Pisarenko) AP

Conocido también como “Caramelo”, Chávez es posiblemente tan conocido en México como algunos integrantes de la selección nacional.

El aficionado afirma que el partido del jueves pasado en Guadalajara fue el encuentro número 543 en que ha visto al “Tri”, al que ha seguido por todo el mundo desde la última vez que México había albergado el Mundial, en 1986.

Ahora, en su 11º Mundial, Chávez está acompañado por su hijo de 21 años, también llamado Héctor Chávez y conocido como Caramelo Jr. Ambos llevan sombreros enormes con sus apodos escritos en letras mayúsculas, lo que hace difícil no distinguirlos en los estadios.

“México tiene una de las mejores aficiones del mundo, es la que más viaja a los partidos, y una de las más coloridas del mundo, con tradición, identidad y orgullo", afirmó Chávez, de 64 años, entrevistado por The Associated Press. "Me siento muy afortunado de estar aquí, con mi hijo a mi lado en su quinto Mundial, para seguir apoyando a la selección con todo”.

Chávez se ha convertido en una imagen familiar en cada estadio donde juega el equipo en México y en el resto del mundo, incluidos los encuentros amistosos. Comentó que el primer partido de la selección al que asistió fue el 19 de febrero de 1986, ante la Unión Soviética en la capital del país. Su primer partido de un Mundial fue ese mismo año, el 3 de junio contra Bélgica.

A pesar de estar en otro Mundial en casa, Chávez señaló que esta vez le costó llegar a los partidos.

“Éste ha sido el Mundial más caro de la historia; algunos de mis amigos que normalmente me acompañan no pudieron venir”, expresó. “Tuve que romper el cochinito (la alcancía), y estamos aquí con el apoyo de nuestra familia, porque sin ese apoyo no sería posible. La verdad es que hemos trabajado duro para estar aquí, pero al final lo logramos y seguiremos a la selección hasta el final”.

Popular y criticado

A pesar de su popularidad, Chávez no es querido por todos en México. Sus críticos dicen que acapara demasiada atención y cuestionan si se está promoviendo a sí mismo o apoyando la selección. Ha molestado a algunos aficionados al lanzar su sombrero al campo, incluso en el partido entre Colombia y Uzbekistán en Ciudad de México la semana pasada.

“Bueno, dicen que si te están criticando es porque estás haciendo algo bueno. Tratamos de no prestarle demasiada atención. Preferimos quedarnos con el gran apoyo que los aficionados nos han mostrado en persona”, manifestó el Héctor Chávez más joven.

Muchos equipos tienen superaficionados que acaparan los reflectores en los Mundiales. España tuvo a Manuel Cáceres, conocido como “Manolo el del bombo”, quien siguió a la selección española desde el Mundial de 1982. Murió el año pasado. El brasileño Clóvis Acosta Fernandes, conocido como el “Gaúcho Da Copa”, falleció en 2015.

Congo tiene a Michel Nkuka Mboladinga, quien ganó fama durante la Copa Africana de Naciones por posar como una estatua del héroe independentista congoleño asesinado Patrice Lumumba. Se perdió el primer partido del equipo en el Mundial de este año, pero se esperaba que llegara al encuentro del martes contra Colombia.

Chávez teme que los aficionados más fieles estén quedando fuera del Mundial por los precios, lo que afecta el ambiente en los estadios.

“Extraño a los aficionados de verdad, que siguen a sus equipos, que cantan y animan durante los 90 minutos completos. ¿Se dieron cuenta de que ni siquiera pudieron hacer que la ola funcionara otra vez?”, dijo el 28 de junio, después del partido de México contra Corea del Sur. “¿Y por qué pasa eso? Porque no tenemos a esos aficionados. ¿Y por qué no los tenemos? Porque no pueden pagar estos boletos tan caros”.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP