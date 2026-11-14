Capturan en Colombia a presunto cabecilla de disidencias de las ex FARC

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Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, uno de los más buscados del noroeste del país andino, fue capturado durante una operación militar en el municipio de Briceño, departamento de Antioquia, donde ejercía su mando. El gobierno ofrecía una millonaria recompensa por su captura.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el arresto mediante un mensaje en X en que destacó los supuestos vínculos del detenido con “la instalación de campos minados, ataques contra nuestra Fuerza Pública, asesinatos y atentados contra infraestructura y maquinaria”.

Uñates es requerido por la justicia por los supuestos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y otros relacionados con armas de fuego y municiones.

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, celebró la operación en la que Uñates fue neutralizado y aseguró que “ocasionó mucho daño” desde las estructuras armadas ilegales que integró.

Según un comunicado de la gobernación, alias "Primo Gay" estaría vinculado con el asesinato de Pérez, perpetrado en mayo. También habría participado en el derribo de un helicóptero Black Hawk perteneciente al gobierno estadounidense, incidente en que murieron más de una decena de policías, por lo que instó al gobierno del presidente Donald Trump a solicitar su extradición.

Uñates, de 24 años, inició su trayectoria criminal en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Tuvo vínculos con el Clan del Golfo y luego se integró a las disidencias de las FARC, en las que llegó a ser jefe de la estructura 36, al mando de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, uno de los más buscados del país.

Las disidencias de las FARC están integradas por excombatientes que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano en 2016. Tienen presencia en zonas rurales y fronterizas, donde ejercen control territorial mediante violencia, extorsión, narcotráfico, minería ilegal y reclutamiento forzado, según las autoridades. El conservador De la Espriella llegó al poder el 7 de agosto prometiendo mano dura contra los grupos ilegales al priorizar las operaciones militares ofensivas y cerrar las mesas de diálogo de paz que sostuvo su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026). FUENTE: AP