Capturan en Colombia a cabecilla de disidencias de FARC sospechoso del asesinato de periodista

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Jhon Edison Chalá Torrejano, alias “Chalá”, quien sería un cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue detenido durante un operativo la noche del viernes, en Tolima, en el centro del país, informó el director de la policía, general William Rincón, en su cuenta de X.

El líder criminal era requerido por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir y es sospechoso de ser el autor material e intelectual de la desaparición y homicidio de Pérez, agregó el general Rincón.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, declaró el sábado a Noticias Caracol que alias “Chalá” cuenta con un prontuario delictual de 16 años en los que ha asesinado a líderes sociales, campesinos y firmantes de paz.

El periodista de 25 años desapareció a inicios de mayo en el municipio de Briceño, Antioquia, cuando realizaba un reportaje para su medio digital, El Confidencial. Días después su cuerpo fue recuperado en una zona rural del noroeste del país.

El hallazgo fue comunicado entonces por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien responsabilizó al citado cabecilla de las disidencias que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y las FARC. Aseguró que no hay una negociación activa con ese grupo armado ilegal en el marco de su plan de “paz total” para la desmovilización.

Al asesinato de Pérez se sumó el de otro periodista, Cristian Herrera, quien fue acribillado por sujetos armados hace una semana en el departamento del Norte de Santander. Hay tres sospechosos arrestados.

Gremios periodísticos, así como la Oficina Alto del Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenaron los hechos y requirieron investigar el delito y sancionarlo. Según la Defensoría del Pueblo, el homicidio de Pérez ocurrió en un contexto “grave” de crisis humanitaria derivada de la confrontación de las disidencias al mando de alias “Calarcá” y el Clan del Golfo, el mayor cártel de droga de Colombia, con el que se “disputan corredores estratégicos”. FUENTE: AP

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