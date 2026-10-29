Captura de un miembro del Cártel del Golfo desata bloqueos en la frontera noreste de México

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, confirmó la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, considerado líder máximo del Cártel del Golfo y sobrino de su fundador, Osiel Cárdenas Guillén, ahora encarcelado.

Harfuch dijo que el capturado está relacionado con homicidios, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, armas y personas hacia los Estados Unidos.

También lo señala como responsable de una agresión contra oficiales de la Secretaría de Seguridad federal ocurrida el 17 de mayo en la que murió un agente que se encargaba de la seguridad del Consulado Estadounidense en Matamoros.

La vocería de Seguridad de Tamaulipas dijo que la organización criminal reaccionó a la captura con diversos bloqueos, ocho en Matamoros y cuatro en el municipio vecino de Río Bravo.

Los padres de familia optaron por recoger cuanto antes a sus hijos de la escuelas y otras actividades laborales se vieron interrumpidas.

Por la tarde, la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció la suspensión de las clases vespertinas en todos los niveles educativos de Matamoros.

El impacto también alcanzó los cruces internacionales, y las autoridades estadounidenses ordenaron el cierre temporal de los puentes entre Brownsville y Matamoros como medida de precaución ante la violencia desatada.

La respuesta de las fuerzas de seguridad incluyó el despliegue de elementos estatales y federales para atender los bloqueos y recuperar la circulación.

También se reportaron afectaciones en los tramos carreteros de otras tres ciudades de Tamaulipas, que se localizan en la zona central del estado.

Por su parte, el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados, anunció que el ejército y otras fuerzas del orden se desplegaron para retirar vehículos y escombros que quedaron en la calle con el propósito de liberar las avenidas lo antes posible. También confirmó la llegada de más elementos de seguridad y que el riesgo había pasado.

El Cártel del Golfo está activo desde hace décadas, cuando introducía cocaína colombiana a Estados Unidos. Fue considerado uno de los más poderosos de México.

Su líder a finales de los 90, Osiel Cárdenas Guillén (ahora encarcelado en México después de cumplir sentencia en Estados Unidos), reclutó exmilitares para su protección, Los Zetas, que con el cambio de milenio se separaron de sus mentores y se extendieron por gran parte del país con una violencia desmedida y sanguinaria —decapitados, colgados en puentes— y un control absoluto del territorio mediante extorsiones, asesinatos y la siembra del terror.

Durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), Los Zetas fueron diezmados y una de sus facciones es hoy el Cártel del Noreste, que controla una zona relativamente pequeña —la que une la ciudad de Monterrey con Laredo (Texas)— pero vital porque es la de mayor trasiego comercial entre México y Estados Unidos, tanto legal como ilegal.

FUENTE: AP