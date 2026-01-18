americateve

Caos en la final de la Copa Africana de Naciones tras protesta de Senegal por penal

RABAT, Marruecos (AP) — La final de la Copa Africana de Naciones se fue a un tiempo extra tras un empate 0-0, enmarcado por un caótico cierre que tuvo a los jugadores de Senegal abandonar el campo cuando al anfitrión Marruecos se le otorgó un penal en el tiempo de descuento.

Los jugadores de Marruecos y Senegal se pelean tras pitarse un penal en la final de la Copa Africana de Naciones, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. (AP Foto/Mosaab Elshamy)
Los jugadores de Marruecos y Senegal se pelean tras pitarse un penal en la final de la Copa Africana de Naciones, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. (AP Foto/Mosa'ab Elshamy) AP

La decisión fue tomada después de que a Senegal le anularon un gol en el otro extremo.

Pape Thiaw, el técnico de Senegal, lideró a su equipo fuera del campo el domingo mientras los aficionados marroquíes celebraban y silbaban.

Los jugadores de Senegal finalmente regresaron y – 14 minutos después de que se señalará el penal – el arquero Édouard Mendy detuvo el cobro de Brahim Díaz en el minuto 24 del tiempo de descuento de la segunda mitad. El atacante del Real Madrid lo cobró a lo panenka.

Más aficionados de Senegal intentaron invadir el campo. Los ánimos también se caldearon en la tribuna de prensa con periodistas peleando entre ellos.

Pape Gueye anotó en el cuarto minuto del tiempo extra para Senegal con un zurdazo al ángulo superior derecho

Senegal ganaba 1-0 después de la primera mitad de la prórroga.

