Cantando 'New York, New York', Rays celebran pasaje a la Serie de Campeonato de la Americana

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, festeja la victoria sobre los Yankees en la serie divisional de la Liga Americana, el miércoles 7 de octubre de 2026 (AP Foto/Seth Wenig) AP

“El mejor equipo del mundo está aquí mismo”, proclamó el miércoles Junior Caminero, figura de Tampa Bay, luego que los Rays pactaron su duelo con los Medias Blancas de Chicago o los Guardianes de Cleveland en su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2020.

Luego de barrer a los Yankees en tres juegos en su serie divisional, los Rays serán anfitriones el lunes de un partido de la Serie de Campeonato en el Tropicana Field por primera vez desde 2008 —su victoria de 2020 en siete juegos sobre Houston se disputó en el Petco Park de San Diego debido a la pandemia.

“Me encanta destapar botellas”, manifestó Ryan Vilade, un trotamundos de 27 años que disputó su primer juego desde el 27 de septiembre en el tercer y decisivo compromiso contra Nueva York. “Me encanta tomar cerveza y me encanta destapar botellas”.

Vilade y el cubano Victor Mesa Jr. conectaron vuelacercas en la victoria de Tampa Bay por 4-3 el miércoles. Durante la celebración, el dominicano Caminero imitó al fallecido narrador de los Yankees John Sterling y gritó: “¡Piiierden los Yankees!”.

Tampa Bay terminó la temporada regular con el mejor registro de la Liga Americana, 98-64, y luego dominó a los Yankees para alcanzar su tercera Serie de Campeonato y mantenerse en camino hacia un posible primer título de Serie Mundial.

“Lo vamos a disfrutar y tendremos un poco de tiempo para organizarnos”, comentó el presidente de operaciones de béisbol, Erik Neander. “Cuando tienes cinco abridores lanzando como éstos, se hace un poco más fácil no darle demasiadas vueltas”.

Tampa Bay quedó apenas por detrás de Milwaukee con el mejor promedio de bateo colectivo de la temporada regular, .2585 contra .2581, y lideró la Liga Americana en porcentaje de embasado. Los Rays fueron segundos en la Liga Americana con un promedio de .296 en bolas puestas en juego.

“La identidad de nuestro equipo es, en cierto modo, la versatilidad que tenemos”, explicó el jardinero Jonny DeLuca. “Muchos de nuestros muchachos son rápidos y ágiles para poner la pelota en juego, y creo que, en los playoffs, eso marca una diferencia enorme, ya sea corriendo hacia la inicial, corriendo las bases, en la defensa, lo que sea. Creo que la velocidad es un aspecto enorme de nuestro juego y, sí, nos ha ayudado muchísimo”.

Cash, quien llevó a su equipo a la postemporada por sexta vez en ocho años, llegó a la sala de entrevistas el miércoles por la noche con la ropa relativamente seca.

“Esta es mi segunda camisa, mi segunda gorra. Me he cambiado dos veces”, contó. “Cami me roció con algo y Victor también. Los dos lo hicieron. Yo dije: ‘Esta es una camisa seca’. Si quieren jugar el próximo encuentro es mejor que paren".

Pero estos Rays no se están deteniendo.

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FUENTE: AP