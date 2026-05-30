Candidatos a gobernador de California y alcalde de Los Ángeles se apresuran a hablar a votantes

candidato a la gubernatura de California Xavier Becerra habla en un evento de campaña en West Hollywood, California, el jueves 28 de mayo de 2026. (AP Foto/Jae C. Hong) AP

El exsecretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, pidió un “verano de competencia ardiente” en su intento por la gobernación, al promover sus décadas de servicio público como prueba de que tiene lo necesario para ser el próximo gobernador de California.

El republicano Steve Hilton prometió poner fin a una “burocracia inflada, de estado paternalista” en declaraciones hechas el miércoles frente al Capitolio estatal.

El multimillonario activista climático Tom Steyer dijo a reporteros esta semana en Berkeley, California, que impulsar causas progresistas se ha convertido en la labor de su vida, una misión que llevará a Sacramento.

Todos ellos buscan destacar en un grupo de aproximadamente 60 nombres en una sola boleta para gobernador, sin importar el partido, bajo el sistema de elecciones primarias de los dos primeros de California. Los dos candidatos que reciban más votos el martes se enfrentarán en la elección general para reemplazar al gobernador demócrata Gavin Newsom, quien no puede buscar un tercer mandato.

La abarrotada contienda incluye a los demócratas Becerra, Steyer, la exrepresentante de Estados Unidos Katie Porter y Matt Mahan, el alcalde de San José. Hilton, exconductor de Fox News respaldado por el presidente Donald Trump, y el jefe de la policía del condado de Riverside, Chad Bianco, son los republicanos más destacados en la contienda.

Hasta la tarde del viernes, el 13% de los votantes había emitido su voto. Eso incluía al 13% de los demócratas y al 18% de los republicanos, según un rastreador del estratega demócrata Paul Mitchell. El desglose es inusual porque, en años recientes, los demócratas han tendido a votar anticipadamente, mientras que muchos republicanos esperan hasta el día de las elecciones.

Algunos demócratas han esperado para ver si un candidato se despega del grupo en los últimos días, o porque no les impresiona el abarrotado abanico de aspirantes.

En Los Ángeles, la alcaldesa Karen Bass compite por la reelección bajo una nube de descontento de los residentes por el rumbo de la ciudad, y tiene previstas varias paradas el sábado para intentar ponerse por delante de sus competidores.

Entre ellos están Spencer Pratt, un republicano registrado que se hizo conocido en el reality show “The Hills”, y Nithya Raman, una concejala progresista. La contienda es oficialmente no partidista.

Los candidatos a gobernador pronuncian su último discurso de campaña

Los aspirantes han recorrido el estado, que cuenta con aproximadamente 23 millones de votantes registrados, mientras buscan obtener una ventaja sobre sus rivales. Becerra, Hilton, Steyer y Bianco estarán en el área de la Bahía de San Francisco este fin de semana. Fresno y Los Ángeles también han sido paradas populares de campaña.

Becerra ha hecho énfasis en los más de 35 años que ha pasado en cargos estatales y federales.

“Este no es un lugar para aprender sobre la marcha”, dijo el candidato en un pódcast conducido por la comentarista política Ana Navarro. “Más vale que sepas lo que estás haciendo”.

Becerra participará en un evento de envío de mensajes de texto para la movilización de votantes junto con el fiscal general demócrata Rob Bonta en San Francisco y se manifestará con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios en San José.

Hilton se ha presentado como alguien que aportaría una mirada fresca al gobierno estatal, reduciría regulaciones y bajaría los costos de vivienda y energía. Considera que será un mensaje unificador, según comentó a reporteros esta semana en Sacramento.

“No es ideológico”, afirmó. “No es más que sentido común, simple y práctico: gasolina a 3 dólares, reducir a la mitad sus facturas de electricidad”.

Hilton organizará una asamblea pública en Silicon Valley el sábado por la noche, mientras hace un llamado en redes sociales para que los votantes republicanos se agrupen en torno a él, y no a Bianco, para asegurarse de tener una oportunidad de quedar entre los dos primeros.

Hilton ha tenido la precaución de no enfatizar el respaldo de Trump. Si avanza a la elección de noviembre, necesitará atraer a votantes fuera de su partido para ganar en el estado dominado por los demócratas, que no ha tenido un gobernador republicano desde 2011.

Steyer, quien se describe a sí mismo como “un multimillonario que quiere gravar a otros multimillonarios”, sostuvo que la contienda era una competencia entre tres candidatos: él, Hilton y Becerra. Steyer ha descrito a Hilton como “un republicano de extrema derecha respaldado por Donald Trump”.

El magnate centró en Becerra varias publicaciones hechas el sábado en redes sociales, repitiendo un argumento que expuso recientemente ante una multitud de simpatizantes en un bar deportivo en Berkeley. Becerra, “para mi sorpresa, es un demócrata corporativo”, señaló, aludiendo a que su contrincante aceptó contribuciones de campaña de Chevron.

“Y la tercera persona soy yo”, añadió. “Y me postulo porque los californianos ya no pueden permitirse vivir aquí”.

Steyer va rumbo a un mitin de campaña el sábado en San Francisco para afinar su mensaje a los votantes.

Mahan, por su parte, convivirá con votantes en Los Ángeles, Porter dará un discurso en el condado de Orange, y Bianco expondrá su visión en una iglesia en San José.

Los candidatos a la alcaldía de Los Ángeles pugnan por tener la última palabra

Bass busca su segundo mandato tras un tumultuoso primer periodo, en el que enfrentó incendios forestales devastadores y un proceso de reconstrucción que, según críticos, es demasiado lento.

La alcaldesa ha centrado su reelección en los avances logrados, como la disminución de la indigencia en las calles, pero afirma que aún queda más trabajo por hacer.

Pratt, uno de los oponentes de Bass, perdió su casa en los incendios forestales y lleva a cabo una llamativa campaña, impulsada por redes sociales, como un marginal populista, con promesas de librar a la ciudad del desorden y la disfunción.

Nithya Raman hace campaña con una plataforma más progresista, en parte enfocada en la asequibilidad y la infraestructura. Tanto Raman como Pratt han atacado a Bass por su respuesta a los incendios forestales, aunque en sus publicaciones recientes se han referido el uno a la otra.

Parece probable una segunda vuelta en noviembre porque hay más de una docena de nombres en la boleta.

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El periodista de The Associated Press Terry Chea contribuyó a este despacho desde Berkeley, California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP