Candidato carismático impulsa a la ultraderecha alemana a la victoria tras dotarla de rostro amable

Ulrich Siegmund, principal candidato del partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en inglés), y su esposa Julia salen de una casilla electoral en una pequeña motocicleta Schwalbe tras votar en las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt, el domingo 6 de septiembre de 2026, en Tangermünde, en el este de Alemania. (AP Foto/Matthias Schrader) AP

El partido logró una victoria contundente en las elecciones regionales del domingo en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, pero se quedó a las puertas de la mayoría absoluta mientras procura formar el primer gobierno estatal de extrema derecha en el país desde la Segunda Guerra Mundial.

El rostro de Siegmund estaba por todas partes en los carteles de Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), en una campaña cuyo lema era “todo es posible”. En los actos de campaña, los simpatizantes —algunos de ellos con camisetas con su imagen— hicieron largas filas para tomarse una selfie y cruzar unas palabras con el candidato.

Aunque su partido es conocido por sus posturas prorrusas y antiinmigración y otras posiciones radicales, Siegmund ha evitado hacer declaraciones extremas y se presenta como un hombre del pueblo. Pero, si bien eso es atractivo para votantes a los que de otro modo la AfD podría generarles rechazo, también es inflexible: después de las elecciones insistió en que el partido no “tirará por la borda nuestras posiciones con tal de alcanzar coaliciones”.

Siegmund estudió administración de empresas y solía vender aromatizantes. Pero no es ningún novato en política: tras pasar un breve periodo en la Unión Demócrata Cristiana de centroderecha del actual canciller Friedrich Merz cuando era más joven, se incorporó a la AfD.

Ha sido legislador en el parlamento estatal en Magdeburgo durante 10 años y colíder del grupo parlamentario de la AfD allí desde 2022. Desarrolló una base de seguidores en redes sociales, en las que criticó las restricciones impuestas durante la pandemia de COVID-19.

Junto con su imagen de político joven y enérgico, Siegmund ha evocado el pasado con frecuencia. Durante la campaña declaró que los votantes quieren “de vuelta a la vieja Alemania segura”.

Nacido el 25 de octubre de 1990, semanas después de la reunificación alemana, también ha alimentado la persistente nostalgia por la vida en la Alemania Oriental comunista entre algunos votantes, en particular con recorridos de campaña en motonetas Simson, que se fabricaban en el este. El domingo llegó en una de esas máquinas a la casilla electoral en su localidad natal de Tangermuende.

El uso de las motonetas por parte de la AfD ha suscitado críticas de la familia Simson, cuyos antepasados judíos fueron víctimas de expropiaciones de los nazis en la década de 1930 y huyeron a Estados Unidos.

La rama regional del partido en Sajonia-Anhalt es una de varias que la agencia de inteligencia interior clasifica como grupo de extrema derecha comprobado.

Siegmund participó en una reunión en Potsdam en 2023 en la que un destacado miembro del movimiento extremista identitario presentó su visión de “remigración” para deportaciones de inmigrantes, un encuentro que provocó grandes protestas cuando salió a la luz unos meses después. Siegmund fue apartado del cargo de presidente de la comisión de asuntos sociales del parlamento estatal, aunque rechazó que hubiera habido irregularidades y sostuvo que su presencia no significaba un respaldo.

Durante un debate televisivo reciente, se le preguntó al gobernador estatal en funciones, Sven Schulze, si Siegmund es un extremista de derecha.

“No quiero juzgar eso en lo que respecta a él personalmente, y tampoco puedo”, respondió Schulze. “Pero sé de quién se rodea”. El gobernador añadió que en el entorno de Siegmund había “personas muy extremistas”.

La AfD rechaza enérgicamente las acusaciones de extremismo. El mes pasado, Siegmund manifestó: “Aquí nadie tiene que tener miedo, todo lo contrario. Toda persona honesta en Sajonia-Anhalt se beneficiará de un gobierno encabezado por la AfD”.

Siegmund “logra proyectar una imagen agradable, abierta y siempre sonriente”, señaló Wolfgang Merkel, profesor de ciencias políticas del Centro de Ciencias Sociales WBZ de Berlín, y agregó que evita el lenguaje —a menudo áspero y abiertamente provocador o ideológico— de otras figuras destacadas de la AfD.

“Está evitando grandes conflictos por ahora, lo cual no tiene por qué significar que sea moderado, o conservador. No lo es”, apuntó Merkel antes de las elecciones. “Si puede gobernar es algo que aún tiene que demostrar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP