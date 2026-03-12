americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Candidata presidencial de derecha en Colombia elige a su fórmula buscando votos de centro

BOGOTÁ (AP) — La candidata presidencial colombiana Paloma Valencia, quien ganó la consulta interpartidista de la derecha, anunció el jueves como su fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, un economista que podría atraer votos de un sector más moderado.

Paloma Valencia, senadora opositora y aspirante presidencial por el partido Centro Democrático, vota en las elecciones legislativas el domingo 8 de marzo de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia)
Paloma Valencia, senadora opositora y aspirante presidencial por el partido Centro Democrático, vota en las elecciones legislativas el domingo 8 de marzo de 2026, en Bogotá, Colombia. (AP Foto/Iván Valencia) AP

“Oviedo sacó un respaldo popular que a todos nos emociona, porque está conectando con muchos colombianos que no se sentían representados”, dijo Valencia durante el anuncio en Bogotá.

La senadora Valencia obtuvo el domingo más de 3,2 millones de votos en la consulta interpartidista de derecha —un mecanismo similar a una primaria—, mientras Oviedo, relativamente nuevo en la política, ocupó el segundo puesto con 1,2 millones de votos, superando a políticos con más trayectoria.

“El buen resultado de Oviedo lo convertía en un candidato muy fuerte para esto y además lógico porque complementa el perfil de Valencia a nivel de posicionamiento político”, dijo a The Associated Press Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. “Oviedo quiere posicionarse como de centro, entonces es una buena fórmula para tratar de abrir el electorado hacia allá”, explicó.

Los analistas coinciden en que atraer el centro político es una de las principales necesidades de los candidatos actuales, especialmente porque los punteros en las encuestas son de dos polos opuestos: la izquierda con Iván Cepeda, del oficialismo, y la ultraderecha con Abelardo de la Espriella. Tras la consulta, se sumó Valencia a la derecha, mientras que en esa votación los candidatos de centro y centroizquierda obtuvieron un menor apoyo.

Las consultas interpartidistas sirvieron para decantar la baraja de aspirantes que competirán en la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. En caso de que ninguno logre la mayoría, podrían ir a una segunda vuelta a mediados de junio.

Valencia y Oviedo se reunieron durante varios días para intentar llegar a acuerdos porque, aunque ambos compitieron en la consulta de derecha, tienen diferencias en sus propuestas.

“Los acuerdos entre diferentes significa que seguimos siendo diferentes, ni Juan Daniel ni yo... vamos a ceder en principios”, aseguró Valencia.

Valencia es senadora del Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), principal partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar el país.

Oviedo fue director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022). Luego, aspiró a la Alcaldía de Bogotá y obtuvo la segunda votación, lo que le aseguró un escaño en el concejo local.

En la actual campaña presidencial, Oviedo ha mantenido una posición más neutral frente al gobierno de Petro, al cual ha lanzado críticas, pero también le reconoce algunos aciertos.

Para Basset, la postura de Oviedo no cae necesariamente bien en el electorado de derecha más radical, pero podría pesar más el respaldo que le da a la fórmula Uribe, como jefe del partido. Para el experto, en caso de que el electorado de derecha se vaya en parte a De la Espriella en primera vuelta, en una eventual segunda vuelta, no tendría mayores problemas para unirse a la candidatura de Valencia.

En su discurso, Valencia dijo que se opondrán a la discriminación y defenderán la libertad y la “diversidad con contundencia, pero respetando los valores religiosos y familiares”, sin referirse expresamente a que Oviedo pertenece a la comunidad LGBTIQ+.

Esta semana De la Espriella anunció como su fórmula vicepresidencial a José Manuel Restrepo, exministro de Comercio y Hacienda del gobierno Duque, con un perfil más moderado que el suyo; mientras que Cepeda eligió a la senadora Aida Quilcué, en un guiño a las comunidades indígenas que apoyan al gobierno actual.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Hijo de oficial de inteligencia cubano operaría red de remesas entre Cuba y EEUU, según investigación

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Exoficial de la CIA advierte que el Partido Comunista de Cuba podría colapsar pronto

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Mario Díaz-Balart revela contactos secretos de EEUU con el círculo íntimo de Raúl Castro en medio de presión sobre Cuba

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Cuba quedó eliminada del Clásico Mundial de Béisbol

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Demócratas bloquean financiación del DHS por 25 días mientras crecen alertas de terrorismo y caos en aeropuertos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter