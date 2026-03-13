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Cancelación de reunión presidencial frustra ilusión de familias de presos colombianos en Venezuela

VILLA DEL ROSARIO, Colombia (AP) — Javier Giraldo llegó el viernes junto a otra docena de personas al puente internacional Atanasio Girardot, que une Colombia con Venezuela, con la esperanza de alzar un cartel pidiendo la liberación de su padre de una cárcel venezolana durante el encuentro que tenían planeado los presidentes de ambos países.

Familiares de colombianos encarcelados en Venezuela protestan por la liberación de sus seres queridos cerca del Puente Binacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario, Colombia, el viernes 13 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara)
Familiares de colombianos encarcelados en Venezuela protestan por la liberación de sus seres queridos cerca del Puente Binacional Atanasio Girardot, en Villa del Rosario, Colombia, el viernes 13 de marzo de 2026. (AP Foto/Fernando Vergara) AP

Pero su esperanza se desvaneció luego de que se canceló la reunión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, alegando “razones de fuerza mayor”.

“Esperamos que esta amnistía sirva para algo o la gestión del gobierno colombiano, que es lo que esperábamos hoy en la reunión de los presidentes”, explicó a The Associated Press Giraldo, de 48 años, en el puente que se ubica en Villa del Rosario.

Su padre, Javier Giraldo García, tiene 70 años y desde hace cuatro permanece detenido en la prisión El Rodeo III, ubicada en Guatire, a unos 36 kilómetros al sureste de Caracas. Colombiano de nacimiento, vivía hace 30 años en Venezuela y fue capturado en el estado de Táchira, según su hijo.

“Consideramos que son detenidos políticos porque todos son inocentes, ninguno es criminal. Les montaron el mismo libreto a todos de terrorismo, traición a la patria, delitos contra el odio”, afirmó Giraldo.

Según cifras de la organización venezolana Foro Penal —que monitorea la situación de los presos—, hay al menos ocho colombianos en cárceles venezolanas y 11 colombo-venezolanos.

Los presos colombianos han sido liberados poco a poco desde el año pasado tras gestiones diplomáticas, según ha informado la Cancillería colombiana.

Sin embargo, los familiares de quienes faltan han seguido protestando esporádicamente.

“Espero que esta vez por medio del presidente Petro y la presidenta Delcy Rodríguez haga un enlace con ellos y Cancillería y esta vez nos regresen a nuestros seres queridos”, aseguró Miriam Angarita, madre de Humberto Ramírez, de quien dice hace 10 años que no sabe nada.

Por su parte, Ninfa Rebolledo relató que su hijo Albeiro Guevara tiene la esperanza de una pronta liberación. Hace más de seis años que está preso por "tráfico agravado en transporte", delito del que asegura es inocente.

“Él está con la expectativa de que los iban a traer para entregarlos acá en el puente internacional”, contó a AP Rebolledo, quien habla con su hijo cada 15 días por teléfono.

Pero en el puente internacional que une a Norte de Santander con el estado venezolano de Táchira no hubo tal entrega ni un movimiento inusual luego de que se cancelara la primera reunión presencial entre Petro y Rodríguez, quien asumió el poder luego de la captura de Maduro.

La víspera los gobiernos emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que el encuentro se daría en una fecha próxima, sin más detalles.

FUENTE: AP

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