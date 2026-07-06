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Canadá elige a la alemana ThyssenKrupp para la fabricación de su flota de submarinos

TORONTO (AP) — Canadá designó el lunes a la compañía alemana ThyssenKrupp Marine Systems como su principal proveedor en la elaboración de hasta 12 submarinos, en lo que el primer ministro Mark Carney calificó como la mayor adquisición militar en la historia del país.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace un anuncio en el Astillero HMC, el lunes 6 de julio de 2026, en Halifax. (Darren Calabrese/The Canadian Press via AP)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, hace un anuncio en el Astillero HMC, el lunes 6 de julio de 2026, en Halifax. (Darren Calabrese/The Canadian Press via AP) AP

La decisión se dio a conocer días antes de que Carney viaje a una cumbre de la OTAN en donde los aliados enfrentan una intensa presión para aprobar un mayor gasto de defensa con planes concretos.

Carney afirmó que la adquisición será “la más grande en la historia canadiense” y que la plataforma de TKMS es óptima para las aguas del Ártico y para la OTAN.

“El submarino está probado y es capaz”, señaló Carney, y destacó que TKMS suministra submarinos a más de una tercera parte de los miembros de la OTAN.

Carney nombró a TKMS como el proveedor preferente y subrayó que pronto se dará inicio a las negociaciones para un contrato final. Se negó a revelar el precio, limitándose a decir que implicaría una inversión de “decenas de miles de millones de dólares”.

“Esta es una fuerte señal para nuestra alianza transatlántica y europea”, indicó el canciller alemán Friedrich Merz, antes de agradecer a Carney.

La empresa alemana se impuso a la surcoreana Hanwha Ocean. ThyssenKrupp indicó que sus submarinos reforzarán la interoperabilidad debido a que muchos de los aliados de la OTAN ya operan sus embarcaciones de propulsión convencional.

Canadá se ha comprometido a aumentar drásticamente su gasto militar luego de varios años de rezago respecto de los objetivos de la OTAN. Carney se ha comprometido a elevar el gasto en defensa al 5% del producto interno bruto para 2035, después de que Canadá alcanzó este año el objetivo previo de la OTAN del 2% del PIB.

Aseguró que el plan fiscal de Canadá ya prevé que el gasto de defensa llegue al 4% del producto interno bruto para 2030, superando los cronogramas de la OTAN.

Carney dijo que Alemania y Noruega, los dos países que diseñaron los submarinos en conjunto, abrirán espacios de producción para acelerar las entregas, lo que le permitirá a Canadá recibir cuatro submarinos para 2034 —dos años antes de las proyecciones públicas de TKMS.

La nueva flota reemplazará los cuatro submarinos de clase Victoria que Canadá compró de segunda mano a Reino Unido a finales de la década de 1990.

Ninguna empresa estadounidense presentó una oferta porque Estados Unidos únicamente construye submarinos de propulsión nuclear, mientras que Canadá buscaba embarcaciones de propulsión convencional.

“La soberanía de nuestro país, delimitado por tres océanos y la costa más larga del mundo, depende de nuestras capacidades marítimas”, afirmó Carney.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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