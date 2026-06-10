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Canadá busca prohibir cuentas de redes sociales a menores de 16 años, sumándose a esfuerzo global

TORONTO (AP) — Canadá presentó el miércoles leyes que podrían impedir que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, a menos que las empresas demuestren que pueden hacer que sus plataformas sean seguras.

El ministro canadiense de Identidad y Cultura, Marc Miller, habla mientras varios de sus colegas y profesionales médicos observan durante una conferencia de prensa en Ottawa, Ontario, el miércoles 10 de junio de 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP)
El ministro canadiense de Identidad y Cultura, Marc Miller, habla mientras varios de sus colegas y profesionales médicos observan durante una conferencia de prensa en Ottawa, Ontario, el miércoles 10 de junio de 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press vía AP) AP

Canadá se suma a un creciente esfuerzo global para reforzar las protecciones de seguridad. Autoridades del gobierno canadiense indicaron que las plataformas de redes sociales pueden obtener una exención si han implementado salvaguardas suficientes.

“Estamos fallando a nuestros niños. Ya basta”, dijo Marc Miller, ministro de Cultura de Canadá. “Necesitamos protecciones básicas”.

Las leyes abarcan siete tipos de contenido dañino, incluido el que induce a los niños a autolesionarse, el que incita a la violencia y fomenta el odio, y las imágenes íntimas no consentidas.

Se creará un nuevo regulador denominado Comisión de Seguridad Digital de Canadá. Los criterios sobre cómo serían las exenciones se anunciarán en una fecha posterior. Miller señaló que poner en marcha el regulador podría tardar hasta 18 meses.

El funcionario afirmó que las plataformas deberán demostrar que son seguras. También se establecerá la verificación de edad.

Países como Australia, Brasil e Indonesia han presentado o anunciado restricciones o requisitos basados en la edad para el acceso de los niños a las redes sociales. Otros, como Reino Unido, Francia, España, Dinamarca, Tailandia y Corea del Sur, estudian o desarrollan enfoques similares.

Las plataformas en Canadá que ofrezcan contenido para adultos no podrían obtener una exención.

Las leyes también regularían a las empresas detrás de los chatbots de inteligencia artificial, imponiéndoles el deber de actuar de manera responsable mediante medidas como protocolos de intervención en crisis.

Las autoridades indicaron que, en Australia, las empresas de redes sociales han revocado el acceso a unos 4,7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños desde que el país prohibió el uso de las plataformas a los menores de 16 años. La ley provocó un intenso debate en Australia sobre el uso de la tecnología, la privacidad, la seguridad infantil y la salud mental, y ha llevado a otros países a considerar medidas similares.

Un funcionario del gobierno canadiense, en una sesión informativa con periodistas, comentó que las autoridades intentarán aprender lecciones de Australia.

Lianna McDonald, directora ejecutiva del Centro Canadiense para la Protección Infantil, aplaudió la medida y señaló que la sextorsión en redes sociales ha aumentado de forma drástica.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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