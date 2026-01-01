americateve

Campeones Charros arrancan postemporada con victoria

Los Charros de Jalisco, vigentes campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, iniciaron la postemporada con un triunfo dramático este jueves al imponerse 6-5 a los Naranjeros de Hermosillo, tomando ventaja en el arranque de la serie al mejor de siete por un boleto a las semifinales del circuito.

Michael Wielansky se fue de 3-1 con tres carreras producidas, mientras que Mateo Gil bateó de 5-2, con un doble y también tres impulsadas, para encabezar el ataque de los ganadores. Gil, además, conectó el sencillo clave que rompió el empate en la parte alta del octavo episodio.

En Ciudad Obregón, Alex Mejía conectó un doble remolcador de la carrera del desempate en la parte alta de la décima entrada, y las Águilas de Mexicali superaron 3-2 a los Yaquis de Ciudad Obregón para tomar ventaja en su serie al mejor de siete.

En Culiacán, el exligamayorista Joey Meneses bateó de 4-2, con un cuadrangular y tres carreras remolcadas, para guiar a los Tomateros de Culiacán a una victoria por 7-3 sobre los Cañeros de Los Mochis en el inicio de su serie.

En Nayarit, los Algodoneros de Guasave sorprendieron a los líderes Jaguares de Nayarit y los aplastaron por 18-4 para tomar ventaja en su serie al mejor de siete. Leo Heras bateó de 2-1 con un jonrón y cuatro carreras producidas; Orlando Piña se fue de 5-3, con un doble, un jonrón y cuatro empujadas, y Emmanuel Ávila de 4-3 con un doble, dos anotadas y dos impulsadas, destacándose en la explosiva ofensiva de los ganadores.

FUENTE: AP

