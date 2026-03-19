Campeón Flamengo enfrentará Estudiantes y Boca va contra Cruzeiro en la Copa Libertadores

Luciana Antunes de la CONMEBOL sostiene un papel con el nombre de Boca Juniors al lado de Felipe Melo (izquierda) y Oscar Ruggeri (derecha) durante el sorteo de la Copa Libertadores, el jueves 19 de marzo de 2026, en Luque, Paraguay. (AP Foto/Jorge Saenz) AP

En su regreso al torneo que ha conquistado en seis ocasiones, Boca Juniors, en su regreso al torneo que ha conquistado en seis ocasiones, se medirá con el bicampeón Cruzeiro.

Los 32 participantes del certamente de clubes más importante de Sudamérica quedaron conformados tras el sorteo realizado este jueves en Luque, Paraguay, sede de la CONMEBOL.

La fase de grupos se realizará entre el 7 de abril y el 28 de mayo.

Los equipos que se clasifiquen en los dos primeros lugares de cada grupo accederán a los octavos de final. Los ocho conjuntos que finalicen en la tercera posición continuarán su participación internacional en un repechaje de la Copa Sudamericana.

Tras una pausa por la Copa del Mundo en Norteamérica, la competición se reanudará en agosto con las eliminatorias a partir de octavos.

El partido decisivo de la edición número 67 de la Libertadores se disputará del 28 de noviembre en Montevideo.

Entre los equipos destacados que estuvieron ausentes en el sorteo están Botafogo, campeón en 2024, que fue eliminado por Barcelona de Guayaquil en la tercera fase preliminar, y Argentinos Juniors, monarca en 1985, que también cayó ante el cuadro ecuatoriano.

Tampoco aparecieron River Plate (ganador de cuatro títulos), Atlético Mineiro (campeón en 2013 y finalista hace dos ediciones), así como los tricampeones Olimpia, Gremio, Santos y Sao Paulo, que disputarán la Sudamericana.

Los elencos de Brasil han alzado el trofeo en las últimas siete ediciones y lideran, junto a Argentina, la clasificación histórica con 25 títulos.

A continuación, un repaso de las ocho zonas:

Grupo A

Flamengo, que ganó la Libertadores en 1981, 2019, 2022 y 2025, chocará con Estudiantes, campeón en 1968, 1969, 1970 y 2009. Ambos se enfrentaron en cuartos de final en la pasada edición, con el Mengao imponiéndose por penales. La zona se completa con Cusco de Perú y el Independiente Medellín de Colombia, que clasificó desde la fase preliminar.

Grupo B

El tricampeón Nacional de Uruguay que disputa por 53ra. vez el torneo, se verá las caras con Universitario de Perú, finalista en 1972. Deportes Tolima de Colombia, que superó la ronda previa, y el campeón chileno Coquimbo Unido serán los otros participantes.

Grupo C

Fluminense, ganador por primera vez en 2023, vuelve a la competición tras un año de ausencia, viajará a la altura de La Paz para rivalizar con Bolívar. También están Deportivo La Guaira de Venezuela y el debutante Independiente Rivadavia, que obtuvo el boleto tras ganar la Copa Argentina.

Grupo D

Boca, que regresa luego de dos años sin disputar la fase de grupos, reeditará la final de 1977 en la que venció a Cruzeiro. Los otros rivales del "Xeneize”, cuyo último título fue en 2007, son Universidad Católica de Chile, finalista en 1993, y Barcelona, que superó a Argentinos Juniors en la fase preliminar.

Grupo E

El pentacampeón Peñarol de Uruguay, que no gana el torneo desde 1987, se verá las caras con Corinthians, el cuadro de Sao Paulo que alcanzó la gloria en 2012. El grupo se completa con Independiente Santa Fe de Colombia y el debutante Platense de Argentina.

Grupo F

Palmeiras, otro peso pesado de Brasil que perdió la última final y tiene tres títulos en su palmarés, chocará con Cerro Porteño de Paraguay, al que superó en la fase de grupos en 2025. Además, estarán Junior de Barranquilla y Sporting Cristal de Perú, que disputa el torneo por 40ma. ocasión.

Grupo G

El argentino Lanús, vigente campeón de la Recopa y de la Copa Sudamericana tendrá que viajar dos veces a la altura para enfrentar a Liga de Quito, campeón en 2008, y Always Ready de Bolivia. El otro contrincante será el debutante brasileño Mirassol.

Grupo H

El conjunto ecuatoriano Independiente del Valle, finalista en 2016 y bicampeón de la Sudamericana, se medirá con Libertad de Paraguay, Rosario Central de Argentina y Universidad Central, el club de Venezyela que jugará por primera vez en la fase de grupos.

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FUENTE: AP