Camión cisterna de gasolina arde tras derribar líneas eléctricas en Texas

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El tráiler de 18 ruedas llevaba 9.000 galones de gasolina, que comenzó a derramarse después de que el camión se saliera del camino cerca de una gasolinera. Luego, las líneas eléctricas caídas provocaron un incendio aproximadamente a la 1 de la mañana, indicó Craig Trojacek, portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth.

“El conductor del tráiler de 18 ruedas intentaba hacer todo lo posible para evitar que la gasolina se escurriera hacia el estacionamiento de la gasolinera Valero cuando se encendió”, explicó Trojacek.

El chofer fue hospitalizado con quemaduras, pero nadie más resultó herido, señaló Trojacek. Los equipos de bomberos pasaron horas rociando el camión cisterna con agua y usaron arena para intentar contener la gasolina. Se retiraron del lugar más o menos a las 7 de la mañana

Videos del incendio muestran lo que parece ser la parte delantera del camión envuelta en llamas, mientras se elevan columnas de humo.

Un testigo, Bailey Moss, contó que se estaba quedando con un amigo cerca de allí cuando escuchó “un fuerte estruendo” y miró hacia afuera.

“El fuego se propagó rápidamente, y se podía sentir el calor incluso desde lejos. Fue bastante intenso”, relató Moss.

——— Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP