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Cameron Cauley causa impacto en su debut en Grandes Ligas y Rangers vencen 6-3 a Guardianes

CLEVELAND (AP) — Cameron Cauley conectó un triple en la séptima entrada para su primer hit en su debut en las Grandes Ligas antes de anotar la carrera de la ventaja con un sencillo de Nicky Lopez, lo que ayudó a los Rangers de Texas a vencer 6-3 a los Guardianes de Cleveland la noche del lunes para su quinta victoria consecutiva.

Cameron Cauley, de los Rangers de Texas, corre hacia primera base tras conectar lo que terminaría como un triple, en su primer imparable en las Grandes Ligas, en la séptima entrada del juego de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 28 de junio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Cameron Cauley, de los Rangers de Texas, corre hacia primera base tras conectar lo que terminaría como un triple, en su primer imparable en las Grandes Ligas, en la séptima entrada del juego de béisbol contra los Guardianes de Cleveland, el lunes 28 de junio de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Justin Foscue siguió con un doble de dos outs que impulsó a Lopez desde primera para poner la pizarra 4-2. Eso sacó del juego al novato de los Guardianes Parker Messick (7-5), quien permitió cuatro carreras y ocho imparables en 6 2/3 entradas.

El doble de dos outs de Foscue en la novena, ante Erik Sabrowski, produjo las dos carreras finales; la segunda anotó cuando Steven Kwan se pasó de largo la pelota en el jardín izquierdo para un error. Kwan acababa de poner out al mexicano Alejandro Osuna en el plato en un sencillo de Evan Carter para mantener el juego 4-3.

Jacob Latz lo cerró con dos entradas perfectas para su 17mo salvamento.

Tyler Alexander ponchó a dos en una primera entrada sin carreras por Texas para convertirse en el primer lanzador en conseguir un salvamento en dos juegos consecutivos y luego abrir el siguiente desde que los salvamentos se convirtieron en una estadística oficial en 1969.

El venezolano Gabriel Arias conectó el primer lanzamiento de Paddack en la quinta para su tercer jonrón y Chase DeLauter añadió un doble impulsor para poner a los Guardians arriba 2-1.

Brayan Rocchio, de Venezuela, conectó un sencillo ante Jakob Junis en la séptima y más tarde anotó con un lanzamiento descontrolado para recortar la diferencia a 4-3.

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