Camboya aprueba ley contra centros de estafas

El jefe policial camboyano Bun Sosekha muestra a los periodistas objetos confiscados en un centro de estafas en Nom Pen, Camboya, el 11 de marzo del 2026. (AP foto/Heng Sinith) AP

Los 112 miembros del Parlamento presentes votaron a favor de la legislación, que constituye el primer marco legal de Camboya específicamente orientado a una industria ilícita y lucrativa que ha transformado al país en un centro mundial de la ciberdelincuencia.

Las operaciones de estafa suelen implicar falsos planes de inversión y romances fingidos que, en conjunto, extorsionan decenas de miles de millones de dólares a víctimas de todo el mundo cada año.

El ministro de Justicia Keut Rith señaló que miles de personas, especialmente de otras naciones asiáticas, son atraídas con ofertas de empleo fraudulentas y obligadas a trabajar en centros de estafa en condiciones cercanas a la esclavitud,

Keut Rith advirtió a los legisladores que estos delitos amenazan la seguridad pública y dañan de manera significativa la reputación global de Camboya.

La legislación ahora debe ser revisada por el Senado y luego debe ser aprobada por el rey Norodom Sihamoni.

Dirigir lo que se describe como un sitio de fraude tecnológico conllevaría de cinco a 10 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares. En los casos que involucren trata de personas, confinamiento ilegal o violencia, la pena de prisión será de 10 a 20 años.

Si un trabajador muere, como suele ocurrir en relación con intentos de fuga fallidos, los infractores se enfrentan a penas de 15 a 30 años o incluso a cadena perpetua.

El ministro principal Chhay Sinarith, quien encabeza la Comisión para Combatir las Estafas en Línea, anunció recientemente que las autoridades han apuntado a 250 ubicaciones sospechosas desde julio y han logrado cerrar 200.

Indicó que los operativos policiales derivaron en 79 casos judiciales contra casi 700 cabecillas y colaboradores. En el mismo periodo, el gobierno ha repatriado a casi 10.000 trabajadores de centros de estafa procedentes de 23 países.

Los expertos se muestran escépticos. Jacob Sims, investigador visitante del Asia Center de la Universidad de Harvard, señaló en respuesta a las declaraciones de Chhay Sinarith que las ofensivas anteriores a menudo fracasaron porque dejaron intactas las redes financieras y de protección, lo que permitió que las operaciones criminales se reanudaran rápidamente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP