Cambios de visa de Trump presionan a escuelas rurales que dependen de maestros extranjeros

La superintendente elogia a los educadores internacionales —en su mayoría de Jamaica y Filipinas— por su capacidad y dedicación, pero se prepara para perder a algunos de ellos mientras el gobierno de Trump reconfigura los programas de visas.

Ante costos más altos de patrocinio de visas y políticas migratorias inciertas, la superintendente Vallerie Cave señaló que resulta demasiado arriesgado extender el contrato de algunos maestros internacionales cuyos acuerdos están por vencer o incorporar a otros.

“Algunos de mis mejores maestros tienen que regresar a sus países”, afirmó Cave.

Para las escuelas rurales en particular, la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está estrechando una vía muy utilizada para cubrir vacantes de personal que se agravaron durante la pandemia de COVID-19. Los distritos rurales pueden tener dificultades para atraer a maestros estadounidenses a zonas remotas que carecen de abundante vivienda, comercios y servicios como atención médica, especialmente por salarios más bajos que los que ofrecen algunos distritos más grandes.

Cave espera contratar a maestros locales para cubrir los huecos que dejarán varias salidas inminentes. Si no puede, podría ampliar el uso de docentes en línea en el distrito. En otros lugares, los distritos están considerando contratar educadores sin certificación, combinar clases o eliminar la oferta de algunos cursos.

La Casa Blanca anunció en septiembre una tarifa de 100.000 dólares para las visas H-1B, que permiten emplear en Estados Unidos a trabajadores extranjeros altamente calificados. El gobierno de Trump sostuvo que se estaba reemplazando a empleados estadounidenses, en particular en puestos bien pagados en empresas tecnológicas. Los críticos han argumentado que la tarifa agravará la escasez de mano de obra fuera del sector tecnológico.

Más de 2.300 personas con visas H-1B trabajan como educadores en 500 distritos escolares, según un análisis del sindicato docente National Education Association. En una demanda presentada en diciembre para impugnar la tarifa, una coalición de 20 estados argumentó que los cobros impedirían, en la práctica, que los distritos escolares contrataran maestros internacionales.

El gobierno de Trump ha proporcionado un formulario para solicitar exenciones de la tarifa, y educadores y grupos de defensa han sostenido que es de interés público que los maestros queden exentos. Los docentes también pueden llegar a Estados Unidos con la visa J-1, más común, que permite estancias de corto plazo para programas de intercambio cultural y no está sujeta a la nueva tarifa.

En el Oregon rural, el Distrito Escolar de Umatilla reclutó a dos maestros españoles para impartir matemáticas y ciencias. La superintendente Heidi Sipe comentó que los maestros fueron “fenomenales”, pero regresaron a casa en el verano.

“Por desgracia, por algunas cosas en casa y luego el estrés de lo desconocido, decidieron volver”, explicó Sipe.

El distrito no buscó candidatos internacionales para reemplazarlos debido al costo y la incertidumbre, pero pudo anunciar las vacantes con anticipación y encontró candidatos locales para los puestos, indicó Sipe. Otros líderes escolares no son optimistas de que tendrán el mismo éxito.

En el condado de Allendale, los maestros internacionales —con una combinación de visas H-1B y J-1— han impartido materias como matemáticas, ciencias y lengua y literatura, además de educación especial. Incluso antes del aumento de las tarifas, patrocinar a un solo maestro cada año costaba entre 15.000 y 20.000 dólares, dijo Cave.

Los líderes escolares coinciden en que la mejor opción es contratar personal certificado y presencial: maestros que puedan sentarse con los estudiantes para explicar un concepto y construir relaciones más cercanas a lo largo de la jornada escolar. Cuando esa opción falla, sopesan las concesiones.

Cave señaló que buscará incorporar más maestros virtuales a través de Fullmind, una empresa que el distrito ya utiliza para contar con tres instructores certificados por el estado. Los estudiantes se reúnen en un aula y su maestro se conecta por videollamada. Fullmind anunció el jueves que había adquirido Elevate K-12 y que ahora ofrece clases remotas a más de 225 sistemas escolares.

Carolina del Sur permite que los distritos contraten maestros no certificados para cubrir necesidades de personal, pero Cave dijo que incorporaría más docentes en línea antes de optar por esa alternativa. Sus dificultades por la escasez de maestros, afirmó, no han disminuido desde la pandemia, cuando muchos distritos escolares usaron dinero federal de ayuda para crear nuevos puestos y luego tuvieron problemas para encontrar suficientes docentes.

“Realmente no puedo ofrecer un salario competitivo", dijo. "Para el Estados Unidos rural, el Estados Unidos empobrecido, sigue siendo un problema reclutar maestros”.

En las Escuelas del Condado de Halifax, en la zona rural de Carolina del Norte, 103 de los 159 maestros provienen de otros países. A más largo plazo, el distrito está impulsando formas de reclutar a futuros educadores desde el penúltimo y el último año de secundaria.

De manera más inmediata, el distrito espera contratar a maestros internacionales que provienen de otros distritos y que quieren cambiar sus visas J-1 por visas H-1B, lo que podría permitir que el sistema escolar evite la tarifa de 100.000 dólares, dijo Carolyn Mitchell, directora ejecutiva de recursos humanos del distrito.

“Hay que tratar de encontrar todas las alternativas posibles cuando sabes que quizá vas a necesitar gente”, señaló Mitchell.

