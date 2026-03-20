Calor extremo rompe récords en el suroeste de EEUU

Fanáticos del béisbol miran el juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Giants de San Francisco en la quinta entrada del partido de entrenamiento de primavera, donde el calor obligó a terminar el encuentro antes de tiempo, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Phoenix. (AP Foto/Ross D. Franklin) AP

Expertos indicaron que los mortales extremos meteorológicos sin precedentes, que a veces se producen en momentos anómalos y en lugares inusuales, ponen a más personas en peligro. Por ejemplo, el suroeste estadounidense está acostumbrado a lidiar con el calor letal, pero no con tantos meses de anticipación, incluido un registro de 43,3 Celsius (110 grados Fahrenheit) en el desierto de Arizona que el jueves destrozó el récord de la temperatura más alta registrada en marzo en Estados Unidos.

“Así es como se ve el cambio climático en tiempo real: extremos que van más allá de los límites que alguna vez creímos posibles”, afirmó el climatólogo Andrew Weaver, de la Universidad de Victoria. “Lo que antes eran eventos sin precedentes ahora son rasgos recurrentes de un mundo que se calienta”.

El calor de marzo habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático causado por el ser humano, según un informe publicado el viernes por World Weather Attribution, un grupo internacional de científicos que estudia las causas de los fenómenos meteorológicos extremos.

Más de una docena de científicos, meteorólogos y expertos en desastres consultados por The Associated Press ubicaron la ola de calor de marzo en una especie de clasificación ultraextrema, junto con eventos como la ola de calor del noroeste del Pacífico de 2021, las inundaciones de Pakistán de 2022 y los mortales huracanes Helene, Harvey y Sandy.

El área de Estados Unidos afectada por el clima extremo en los últimos cinco años se ha duplicado respecto de hace 20 años, de acuerdo con el Índice de Extremos Climáticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), que incluye diversos tipos de clima descontrolado, como olas de calor y de frío, aguaceros y sequías.

Estados Unidos bate ahora un 77% más de récords de calor que en la década de 1970 y un 19% más que en la década de 2010, según un análisis de los registros de la NOAA realizado por la AP. En Estados Unidos, la cantidad y el costo promedio ajustado por inflación de los desastres meteorológicos de 1.000 millones de dólares en los últimos dos años es el doble que hace apenas 10 años y casi cuatro veces mayor que hace 30 años, según registros de la NOAA y de Climate Central, un grupo sin fines de lucro de científicos y comunicadores que investiga e informa sobre el cambio climático.

Intentar seguir el ritmo de los extremos y fracasar

“Es realmente difícil siquiera seguirle el paso a lo extremos que se están volviendo nuestros extremos”, comentó Bernadette Woods Placky, meteoróloga principal de Climate Central. “Está cambiando nuestro riesgo, está cambiando nuestra relación con el clima, está poniendo a más personas en situaciones de riesgo y en momentos a los que no estamos acostumbrados. Así que sí, estamos llevando los extremos a nuevos niveles en todos los distintos tipos de clima”.

Para los funcionarios gubernamentales que tienen que lidiar con desastres, ha sido un enorme problema.

Craig Fugate, quien dirigió la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) hasta 2017, dijo que se ha dado cuenta de cómo aumentaban los extremos.

“Operábamos cada vez más fuera del manual histórico. Mapas de inundación, modelos de marejada, récords de calor: los eventos seguían apareciendo fuera del rango para el que construimos los sistemas. Eso es lo que vimos”, explicó Fugate por correo electrónico.

“Construimos comunidades basándonos en unos 100 años de clima pasado y asumimos que eso era una buena guía hacia adelante”, agregó. “Esa suposición está empezando a romperse. Y la señal más clara no es el debate científico. Es el hecho de que las aseguradoras se retiren”.

“Prácticamente imposible” sin cambio climático

Los climatólogos de World Weather Attribution realizaron un análisis rápido —que aún no ha sido revisado por pares— sobre si el cambio climático fue un factor en esta ola de calor del suroeste estadounidense. Compararon las temperaturas previstas para esta semana con lo observado en la zona en marzo desde 1900 y con modelos informáticos de un mundo con cambio climático. Concluyeron que “eventos tan cálidos como los de marzo de 2026 habrían sido prácticamente imposibles sin el cambio climático inducido por el ser humano”.

Ese calentamiento, producto de la quema de carbón, petróleo y gas natural, añadió entre 2,6 y 4 °C (4,7 y 7,2 °F) a las temperaturas percibidas, según el informe.

“Lo que podemos decir con muchísima confianza es que el calentamiento causado por el ser humano ha incrementado las temperaturas que vemos como resultado de esta cúpula de calor, y va a llevar esas temperaturas de lo que habría sido algo muy incómodo a algo potencialmente peligroso”, señaló la coautora del informe Clair Barnes, científica de atribución del Imperial College de Londres.

Abundan los ejemplos de calor elevado y clima extremo

La ola de calor del suroeste encaja de lleno en la categoría de “eventos gigantes”, con temperaturas de hasta 16,7 °C (30 °F) por encima de lo normal, indicó Chris Field, climatólogo de la Universidad de Stanford.

El científico enumeró otros cinco eventos de ese tipo en los últimos seis años: una ola de calor en Siberia en 2020, la ola de calor del noroeste del Pacífico de 2021 en la que hizo más calor en Columbia Británica que en el Valle de la Muerte, el verano de 2022 en Norteamérica, China y Europa, una ola de calor en el Mediterráneo occidental en 2023 y una ola de calor en el sur de Asia en 2023 con alta humedad.

Y eso no incluye la ola de calor de la Antártida Oriental de 2022, cuando las temperaturas estuvieron 45 °C (81 °F) por encima de lo normal. Esa es la mayor anomalía registrada, afirmó el historiador del clima Chris Burt, autor del libro “Extreme Weather” (“Clima extremo”).

Los científicos dijeron a la AP que el empeoramiento del clima descontrolado influido por el cambio climático no se limita a días extremadamente calurosos, sino que incluye huracanes, sequías y aguaceros letales.

África Occidental fue golpeada por inundaciones devastadoras en 2022 y nuevamente en 2024. Irán atraviesa una sequía de seis años. Y el mortal tifón Haiyan, que azotó Filipinas en 2013, conmocionó al mundo.

La supertormenta Sandy, que en 2012 inundó la ciudad de Nueva York y zonas vecinas, tuvo vientos con fuerza de tormenta tropical que cubrieron un área equivalente a casi una quinta parte del territorio continental de Estados Unidos. Generó mares de 3,6 metros (12 pies) sobre 1,4 millones de millas cuadradas, aproximadamente la mitad del tamaño de Estados Unidos, con una energía equivalente a cinco bombas atómicas del tamaño de la de Hiroshima, indicó Jeff Masters, meteorólogo de Yale Climate Connections.

Y no hay que olvidar los incendios forestales que se agravan por el calor y la sequía, por lo que los extremos recientes deberían incluir los incendios de Palisades y Eaton de 2025, que fueron el desastre meteorológico más costoso en Estados Unidos el año pasado, dijo Adam Smith, meteorólogo y economista de Climate Central.

“Esto se debe al cambio climático: vemos eventos más extremos, y más intensos, y se rompen muchos récords”, sostuvo la climatóloga Friederike Otto, del Imperial College de Londres, quien coordina World Weather Attribution.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP