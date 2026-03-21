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Calor extremo obliga a autoridades a emitir avisos en EEUU

El calor en zonas de California y Arizona fue tan intenso el sábado que autoridades tuvieron que emitir avisos a la ciudadanía y la zona afectada fue tan amplia que llegó hasta Nebraska.

Un guardaparques le da instrucciones a una excursionista debido al calor extremo en Camelback Mountain, en Phoenix, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Rebecca Noble)
Un guardaparques le da instrucciones a una excursionista debido al calor extremo en Camelback Mountain, en Phoenix, el 19 de marzo del 2026. (AP foto/Rebecca Noble) AP

Se pronosticaban temperaturas de 37,7°C (100 grados Fahrenheit) o más en el suroeste, cerrando una semana de calor récord. Expertos señalan que abril, mayo y junio probablemente serán más calurosos de lo normal en casi todas partes de Estados Unidos.

Win Marsh y su esposo Stephen decidieron regresar a Utah tras una excursión de dos semanas y 273 kilómetros (170 millas) en Arizona comenzando en la frontera con México. Su objetivo era completar más de 1.287 kilómetros (800 millas) en el Arizona Trail.

“Conocemos nuestros límites”, afirmó Marsh, de 63 años, el sábado. “No podemos caminar cuando nuestros cuerpos no pueden enfriarse. No hay sombra allá afuera, y las fuentes de agua se están secando. ... Les prometimos a nuestros hijos que no haríamos cosas arriesgadas. No vinimos para terminar en un operativo de búsqueda y rescate”.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó 37,7°C (100°F) en Tucson, Arizona. El desierto de Yuma, una comunidad desértica en el suroeste de Arizona, se encaminaba a los 40,5°C (105°F), un día después de alcanzar los 43,3°C (112°F) un récord de la temperatura más alta en marzo en Estados Unidos.

Dos lugares del sur de California también alcanzaron esa temperatura el viernes. Expertos indican que los días de tres dígitos suelen llegar en mayo, no en marzo.

En el Medio Oeste, se pronosticaban temperaturas superiores a 32,2°C (90°F) en todo Nebraska, seguidas de una fuerte caída a los 50 y 60°F el domingo. Se emitió una advertencia de bandera roja, lo que significa un mayor riesgo de incendios forestales. Algunas zonas de Texas también registraban 90°F o más el sábado.

El calor de marzo habría sido prácticamente imposible sin el cambio climático causado por el ser humano, según un informe del viernes de World Weather Attribution, un grupo internacional de científicos que estudia las causas de los fenómenos meteorológicos extremos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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