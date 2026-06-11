California lanza plan para limpiar río en frontera con México

Desde 2018, más de 378.000 millones de litros (100.000 millones de galones) de aguas residuales sin tratar, cargadas de químicos industriales y basura, han desembocado en el río Tijuana, según la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Estados Unidos y México firmaron un acuerdo el año pasado para limpiar este problema mediante la modernización de plantas de tratamiento con el fin de seguir el ritmo del crecimiento poblacional de Tijuana y de los desechos industriales de fábricas, muchas de ellas propiedad de empresas de Estados Unidos.

Durante años, decenas de miles de personas han estado y siguen estando expuestas a las aguas residuales. El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, expresó durante una visita a San Diego en febrero que se necesitarán un par de años para resolver una de las peores y más prolongadas crisis ambientales del país, que afecta en gran medida a comunidades latinas de bajos ingresos. “La gente del condado de San Diego no debería tener que preocuparse por enfermarse, perder el acceso a sus playas y vivir con aire contaminado”, declaró Newsom, demócrata, en un comunicado de prensa.

Los fondos provendrán de la Proposición 4, una medida de bonos por 10.000 millones de dólares aprobada en 2024 para financiar proyectos de agua, clima, incendios forestales y recursos naturales en todo el estado. Al menos el 40% del dinero debe destinarse a las comunidades más golpeadas por el cambio climático y la contaminación ambiental.

Los fondos estarán disponibles como subvenciones competitivas para proyectos que reduzcan bacterias y basura, aborden problemas de salud pública relacionados con la contaminación transfronteriza y respalden la mitigación y la restauración.

Las aguas residuales sin tratar y de olor fétido que desembocan en el océano Pacífico también emiten sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que puede erosionar neuronas en la nariz y desencadenar ataques de asma, además de causar síntomas como dolores de cabeza, náuseas, tos, falta de aire e irritación de la piel y los ojos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Apenas se están empezando a comprender sus problemas de salud a largo plazo.

“Estos fondos se necesitan desesperadamente. Sin duda, cada dólar que podamos conseguir para abordar la crisis del río Tijuana es de gran ayuda”, indicó Phillip Musegaas, director ejecutivo de San Diego Coastkeeper, una organización ambiental sin fines de lucro del sur de California. “Lamentablemente, estos fondos en realidad son solo una pequeña parte de lo que se necesita para abordar plenamente la crisis”.

Agregó: “Necesitamos más financiamiento federal para reparar y ampliar la infraestructura de aguas residuales, que ahora está bajo presión y a menudo falla o es insuficiente para tratar todas las aguas residuales que se están generando”.

En el anuncio del jueves, Newsom volvió a instar al gobierno de Trump a encontrar una solución permanente.

“California ha dado un paso al frente repetidamente, pero no podemos resolver por nuestra cuenta un fracaso federal de décadas”, señaló Newsom en el comunicado. “El gobierno de Trump debe hacer su parte, cumplir sus compromisos y, por fin, ofrecer las soluciones duraderas que esta comunidad merece, y tiene la obligación moral de proporcionarlas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP