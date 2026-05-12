Calendario NFL 2026: Broncos y Chiefs disputará el primer Monday Night Football de la temporada

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ARCHIVO - Foto del 17 de enero del 2026, el quarterback de los Broncos de Denver Bo Nix corre con el balón en el duelo divisional ante los Bills de Buffalo. (AP Foto/Bart Young, Archivo) AP

El anuncio del martes por la mañana no incluyó dónde se disputará ese encuentro. La sede aún no se ha determinado, mientras la NFL sigue ultimando detalles antes de la publicación del calendario de la temporada 2026, prevista para la noche del jueves.

Otra incógnita es si el mariscal de campo de los Chiefs y dos veces MVP, Patrick Mahomes, estará disponible para ese partido inaugural de la temporada. Su objetivo es estar listo para la Semana 1 después de que el quarterback se rompió el ligamento anterior cruzado y el ligamento lateral colateral de la rodilla izquierda el 14 de diciembre, en los minutos finales de la derrota ante los Chargers, que prácticamente dejó a los Chiefs sin opciones de llegar a los playoffs.

Se espera que el mariscal de campo Bo Nix esté listo para el campamento de entrenamiento tras fracturarse un hueso del tobillo derecho el 18 de enero durante los playoffs de la AFC. Denver terminó la temporada pasada perdiendo el juego de campeonato de la AFC ante Nueva Inglaterra.

En los próximos días se darán a conocer más enfrentamientos.

El trío de partidos anunciado el lunes se dio mientras NBC, Fox y Prime Video realizaban sus presentaciones upfront ante anunciantes. El primer partido de temporada regular de los Bills de Buffalo en su nuevo estadio será contra los Lions de Detroit el 17 de septiembre y dará inicio al calendario de “Thursday Night Football” de Amazon Prime Video.

Los Cowboys formaron parte de las otras dos revelaciones. Dallas visitará a los Giants de Nueva York en el primer partido de “Sunday Night Football” de NBC de la temporada el 13 de septiembre, y recibirán a los Eagles de Filadelfia en Fox el Día de Acción de Gracias, el 26 de noviembre.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP