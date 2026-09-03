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Cal Quantrill sigue enrachado, Corey Seager pega jonrón y Rangers blanquean 6-0 a Rays

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Cal Quantrill permitió dos sencillos y otorgó dos bases por bolas en siete entradas, mientras que Corey Seager conectó un jonrón de dos carreras por los Rangers de Texas, quienes doblegaron el jueves 6-0 a los Rays de Tampa Bay.

Corey Seager, de los Rangers de Texas, festeja con el dominicano Ezequiel Durán, luego de batear un jonrón de dos carreras ante los Rays de Tampa Bay el jueves 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Julio Cortez)
Corey Seager, de los Rangers de Texas, festeja con el dominicano Ezequiel Durán, luego de batear un jonrón de dos carreras ante los Rays de Tampa Bay el jueves 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Julio Cortez) AP

Quantrill (7-5) tiene una efectividad de 1,25 en ocho apariciones, incluidas siete aperturas, desde el 28 de julio en Tampa Bay. Su efectividad en siete aperturas de por vida contra los Rays es de 1,77.

Jakob Junis y Chase Silseth completaron el juego combinado de tres imparables, la 13.ª blanqueada de Texas esta temporada.

El batazo de Seager hacia el jardín derecho en la quinta entrada llegó después de un elevado corto del dominicano Ezequiel Durán al bosque derecho, que impulsó a Logan O’Hoppe. Seager previamente había conectado pelotas que se quedaron en la pista de advertencia en el prado izquierdo y el central.

Los Rangers (70-71) están a medio juego de Cleveland en la puja por el último pasaje de comodín de la Liga Americana y están a dos juegos de Houston, líder del Oeste.

Shane McClanahan (10-7), de Tampa Bay, permitió cuatro carreras en cinco entradas. McClanahan no ha logrado completar seis innings desde el 8 de julio.

Los Rays igualaron su mínimo de la temporada en hits, al ser blanqueados por octava vez esta campaña. Con el mejor récord de la Liga Americana, 83-57, lideran el Este por tres juegos sobre los Yankees de Nueva York. Tienen marca de 9-11 desde el 14 de agosto tras una racha de 18-4.

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