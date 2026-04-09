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Caissie y Sanoja conectan 3 hits cada uno en victoria de Marlins ante Rojos, 8-1

MIAMI (AP) — Owen Caissie conectó tres hits e impulsó tres carreras para que los Marlins de Miami derrotasen el jueves 8-1 a los Rojos de Cincinnati Reds.

Xavier Edwards (9) de los Marlins de Miami anota una carrera frente al receptor P.J. Higgins de los Rojos de Cincinnati, el jueves 9 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier)
Xavier Edwards (9) de los Marlins de Miami anota una carrera frente al receptor P.J. Higgins de los Rojos de Cincinnati, el jueves 9 de abril de 2026, en Miami. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

El venezolano Javier Sanoja también conectó tres hits e impulsó dos carreras, Xavier Edwards pegó un triple y el dominicano Otto López aportó un doble por los Marlins, que totalizaron 12 hits y mejoraron a 7-3 en casa esta temporada.

El derecho de los Marlins Max Meyer consiguió su primera victoria desde el 16 de mayo de 2025, al permitir cuatro hits y una carrera, con cuatro ponches. La última vez que Meyer ganó una apertura fue el año pasado contra los Rays de Tampa Bay, antes de someterse en junio a una cirugía en la cadera izquierda que puso fin a su temporada.

Caissie remolcó un par de carreras con un doble hacia la banda contraria ante Rhett Lowder (1-1) en la tercera entrada, para poner el marcador 3-0 después de que una jugada de selección del dominicano Agustín Ramírez permitió que Edwards anotara en la primera.

Caissie volvió a conectar doble en la sexta antes de anotar con el sencillo de Edwards al jardín central, y añadió un sencillo impulsor ante el venezolano José Franco en la séptima para poner el juego 6-1.

Tras un doble robo de Jakob Marsee y Graham Pauley, Ramírez impulsó dos carreras más con un sencillo en la octava.

Lowder permitió ocho hits y cuatro carreras limpias, con dos ponches, en 5 innings y un tercio. Los Rojos terminaron su gira como visitantes con marca de 5-2.

Tyler Phillips lanzó las últimas tres entradas para lograr su primer salvamento de la temporada. ___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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