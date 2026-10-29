Caen solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU, indicio de que despidos se mantienen bajos

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Un comercio solicita empleados en Northbrook, Illinois, el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

El Departamento de Trabajo informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron la semana pasada frente a una cifra revisada de 195.000 de la semana anterior. El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que elimina la volatilidad semanal, cayó a 196.750.

Las solicitudes de prestaciones por desempleo son un indicador indirecto de los despidos, y los economistas las siguen de cerca porque pueden ofrecer señales sobre hacia dónde se dirige el mercado laboral. En lo que va de año, las solicitudes se han mantenido en niveles históricamente bajos, sin superar nunca las 230.000 en una sola semana. Han sido de 200.000 o menos durante siete semanas consecutivas.

En lo que va de año, los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han sumado un promedio de 68.000 empleos al mes, incluida una decepcionante cifra de 29.000 el mes pasado. Eso supone una mejora respecto al 2025 cuando la creación mensual de empleo promedió 9.700, ya que las altas tasas de interés y las impredecibles políticas comerciales del presidente Donald Trump desalentaron la contratación.

El gasto de los consumidores se ha mantenido resiliente y un aumento de la inversión en inteligencia artificial ha impulsado el crecimiento económico.

El Departamento de Trabajo publicará las cifras de contratación de octubre el próximo viernes 6 de noviembre. Expertos vaticinan que la economía sumó 55.000 empleos este mes, según una encuesta de FactSet.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP