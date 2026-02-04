americateve

Caen los precios de acciones asiáticas tras retroceso en Wall Street

Las precios de las acciones asiáticas cayeron el jueves después de que los títulos tecnológicos cerraron nuevamente a la baja en Wall Street.

El especialista Anthony Matesic el lunes 2 de febrero de 2026 en la Bolsa de Valores de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew)
El especialista Anthony Matesic el lunes 2 de febrero de 2026 en la Bolsa de Valores de Nueva York. (AP Foto/Richard Drew) AP

Los futuros de Estados Unidos registraron ligeras ganancias mientras que los precios del crudo cedieron más de un dólar por barril.

El Nikkei 225 de Tokio cayó un 0,7% hasta ubicarse en 53.935,77 puntos, mientras que el Kospi de Corea del Sur cedió un 3,2% y se estacionó en 5.199,47 enteros.

Los mercados chinos también cayeron,. El Hang Seng de Hong Kong cedió un 1,2% hasta ubicarse en 26.516,38 unidades. El índice compuesto de Shanghái perdió un 0,8% y se estableció en 4.069,27.

El S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0,3% y se ubicó 8.902,20 puntos, mientras que el Taiex de Taiwán cayó un 1,1%.

El S&P 500 perdió el miércoles un 0,5%, su quinto cierre a la baja en los últimos seis días, para estacionarse en 6.882,72 puntos. El promedio industrial Dow Jones subió un 0,5% y cerró en 49.501,30 enteros, mientras que el compuesto Nasdaq se desplomó un 1,5% hasta ubicarse en 22.904,58 unidades.

___

Los periodistas de Associated Press Stan Choe y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

