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Cae red transnacional de tráfico de armas y explosivos que operaba en Ecuador, Perú y Colombia

QUITO (AP) — Un operativo policial simultáneo en siete provincias ecuatorianas dejó el jueves 21 detenidos acusados de integrar una red transnacional de tráfico de armas, explosivos y municiones que operaba también en Perú y Colombia, informaron las autoridades.

Tras una investigación de 11 meses coordinada por las autoridades de los tres países se ejecutaron 29 allanamientos que inicialmente llevaron a la captura de los supuestos involucrados e incautaciones de material explosivo —10 en Ecuador y cinco en Colombia—, indicó la Fiscalía ecuatoriana en su cuenta de la red social X.

El ministro del Interior ecuatoriano John Reimberg informó a los medios que los capturados pertenecerían a la banda criminal “Los Lobos”, una de las más grandes de Ecuador y designada el año anterior por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Según el Ministerio Público el material ilícito ingresaba por la frontera sur desde Perú0 y se trasladaba hasta las provincias de Imbabura y Carchi en la frontera con Colombia, donde la estructura delictiva mantenía un sistema de acopio en bodegas y viviendas bajo custodia.

Posteriormente, el material era entregado en la ciudad colombiana de Ipiales, donde se coordinaba “el abastecimiento a grupos disidentes” del vecino país, agregó el Ministerio Público.

Armas de fuego, drogas sintéticas, teléfonos celulares y documentos también fueron levantados como indicios durante la operación que continúa en marcha, según la Fiscalía. En las próximas horas se entregarán los resultados finales del operativo, indicó Reimberg. Al menos 400 policías participaron en los allanamientos.

En 2025 el país registró un récord de muertes violentas al superar las 9.000, una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes.

FUENTE: AP

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