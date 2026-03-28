Cade Horton e Ian Happ impulsan triunfo 10-2 de los Cachorros ante Nacionales

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Ian Happ le da los cinco a su compañero de los Cachorros Matt Shaw y Michael Busch después de que anotaron en su jonrón de tres carreras en la sexta entrada ante los Nacionales de Washington el sábado 28 de marzo del 2026. (AP Foto/Matt Marton) AP

El panameño Miguel Amaya conectó un jonrón y terminó con dos hits y dos carreras impulsadas, mientras que Pete Crow-Armstrong añadió dos hits. Nico Hoerner, Matt Shaw y Carson Kelly remolcaron carreras, y los Cachorros se desquitaron de la derrota 10-4 del día inaugural.

Horton (1-0), subcampeón en la carrera por el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 2025, retiró a los primeros nueve bateadores que enfrentó antes de que James Wood abriera la cuarta con un cuadrangular solitario. Al derecho de 24 años se le cargaron dos carreras en 6 1/3 entradas, con cuatro ponches y una base por bolas.

Tres relevistas de Chicago siguieron a Horton y no permitieron hits.

El campocorto de Washington CJ Abrams se perdió el juego debido a un fallecimiento en la familia. Su reemplazo, Nasim Nuñez, conectó un sencillo productor.

Miles Mikolas (0-1) permitió seis carreras, cuatro limpias, con siete hits en cinco entradas en su primera apertura con los Nationals tras firmar como agente libre.

Por los Nacionales, el venezolano Jorbit Vivas de 3-0. El dominicano José Tena de 2-0.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 3-1 con una anotada. El panameño Miguel Amaya de 4-2 con dos anotadas y dos remolcadas. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP