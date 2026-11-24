ARCHIVO - Trevor Rogers de los Orioles de Baltimore lanza contra los Cerveceros de Milwaukee, el 19 de septiembre de 2026, en Baltimore. (AP Foto/Gail Burton) AP

La persona habló el martes con The Associated Press bajo condición de anonimato porque los movimientos estaban pendientes de los exámenes médicos.

Rogers, de 29 años, se incorpora a la rotación de Chicago tras acordar un contrato de cinco años y 120 millones de dólares. Esta temporada tuvo marca de 10-11 con efectividad de 4.03 para los Orioles de Baltimore, con 30 aperturas. Lanzó bien en la segunda mitad después de que su efectividad superara 6.00 a inicios de junio.

Sato, de 27 años, probablemente será un jardinero en las esquinas de los Cachorros tras defender también la tercera base en Japón. Bateó para .306 con 39 jonrones y 106 carreras impulsadas para los Hanshin Tigers esta temporada, al ganar la Triple Corona de la Liga Central y su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso.

Chicago busca reforzar su plantel después de ser barrido por San Diego en la primera ronda de los playoffs. Los lanzadores Matthew Boyd, Shota Imanaga, Clay Holmes, Kevin Gausman y David Peterson son agentes libres, lo que crea un futuro incierto para la rotación del equipo. El jardinero derecho Seiya Suzuki y el jardinero izquierdo Ian Happ también son agentes libres.

Con Tarik Skubal fuera del mercado tras acordar un contrato con los Mets de Nueva York, Rogers era quizá el mejor zurdo que aún estaba disponible en la agencia libre. Rechazó una oferta calificada de 23,15 millones de dólares de los Orioles.

En 2025, regresó de una lesión alrededor de la mitad de la temporada y terminó con marca de 9-3 y efectividad de 1.81 en 18 aperturas. Eso le valió recibir un voto para el quinto lugar en la carrera por el premio Cy Young de la Liga Americana, aunque no había lanzado en absoluto antes de finales de mayo.

Rogers tiene marca de 34-48 con efectividad de 3,88 en 132 aperturas con los Orioles y los Marlins. Miami lo traspasó a Baltimore durante la temporada 2024 en un canje que envió a los prospectos Kyle Stowers y Connor Norby a los Marlins.

Rogers fue All-Star de la Liga Nacional como novato en 2021, cuando tuvo marca de 7-8 con efectividad de 2.64 en 25 aperturas.

Sato, que batea a la zurda, registró un promedio de .277 con 40 jonrones y 102 carreras impulsadas en 2025. Se fue de 10-3 con dos carreras impulsadas con Japón en el Clásico Mundial de Béisbol de este año.

La principal preocupación con Sato es con qué frecuencia se ponchará ante el pitcheo de las Grandes Ligas. Se ponchó en el 26,7% de sus apariciones al plato en 2026, muy por encima del promedio de la Liga Central, de 21,7%.

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FUENTE: AP