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Cachorros mandan al relevista Daniel Palencia a la lista de lesionados por inflamación

CHICAGO (AP) — Los Cachorros de Chicago colocaron este martes al lanzador venezolano Daniel Palencia en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en el codo derecho.

El lanzador de los Cachorros de Chicago, Daniel Palencia, lanza durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el sábado 30 de mayo de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane)
El lanzador de los Cachorros de Chicago, Daniel Palencia, lanza durante la novena entrada de un partido de béisbol contra los Cardenales de San Luis, el sábado 30 de mayo de 2026, en San Luis. (Foto AP/Scott Kane) AP

Horas antes, el relevista había ponchado a tres en la novena entrada para acreditarse la victoria en un triunfo de remontada 5-4 contra los Rockies de Colorado.

Chicago llamó de regreso a Gavin Hollowell desde Triple-A Iowa para reemplazar al relevista diestro.

Después de que Palencia dio base por bolas al primer bateador que enfrentó el lunes, el mánager de los Cachorros, Craig Counsell, fue al montículo con un preparador físico para revisar al sudamericano, pero lo dejó en el juego para que terminara la entrada.

Los Cachorros anotaron dos carreras en la parte baja de la novena para darle a Palencia (2-1, efectividad de 2.70) su segunda victoria.

"Solo me preocupaba que el lenguaje corporal no fuera normal. Dijo que estaba bien, pero luego tuvo síntomas después; el codo no se sintió bien después y no se sintió bien hoy”, comentó Counsell.

Hollowell, de 28 años, ha hecho una aparición con los Cachorros esta temporada, permitiendo dos carreras en 1 2/3 entradas.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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