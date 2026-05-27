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Cachorros cortan racha de 10 derrotas con triunfo de 10-4 ante Piratas gracias a jonrón de Happ

PITTSBURGH (AP) — Ian Happ conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate y totalizó cinco remolcadas en su ciudad natal por los Cachorros de Chicago, quienes pusieron fin a su racha de 10 derrotas al doblegar el miércoles 10-4 a los Piratas en Pittsburgh.

Fanáticos de los Cachorros de Chicago festejan la victoria sobre los Piratas en Pittsburgh, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar)
Fanáticos de los Cachorros de Chicago festejan la victoria sobre los Piratas en Pittsburgh, el miércoles 27 de mayo de 2026 (AP Foto/Gene J. Puskar) AP

El batazo de tres carreras de Happ rompió el empate 4-4 e inició una entrada de seis anotaciones que ayudó a los Cachorros a conseguir su primera victoria desde el 15 de mayo.

Más tarde en el inning, el bateador emergente Michael Conforto conectó un jonrón de dos carreras para ampliar la ventaja a 10-4.

Happ también pegó un sencillo de dos carreras en la primera entrada para inaugurar la pizarra y se ha embasado en cada uno de sus últimos 40 juegos en Pittsburgh. Fue uno de cinco jugadores de los Cachorros con dos imparables.

Brandon Lowe conectó un jonrón de tres carreras por los Piratas y el novato Konnor Griffin pegó un cuadrangular solitario que igualó el juego 4-4 en la cuarta entrada.

Chicago es apenas el segundo equipo en la historia de las Grandes Ligas en tener dos rachas de 10 victorias y una de 10 derrotas en la misma temporada, junto con los Dodgers de Los Ángeles de 2017.

Jacob Webb (1-1) ponchó a los tres bateadores en orden en la sexta entrada. Al dominicano Yohan Ramírez (2-2), quien permitió el jonrón de Happ, se le cargaron cuatro carreras en 1/3 de entrada.

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