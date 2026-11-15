Cabo Verde vota en una elección que podría darle su primera presidenta

Carteles electorales muestran a los candidatos a la presidencia Joana Rosa y José Maria Neves, antes de las elecciones presidenciales, en Praia, Cabo Verde, el jueves 12 de noviembre de 2026. (AP Foto/Cristiano Barbosa) AP

La exministra de Justicia Joana Rosa desafía al actual presidente, José Maria Neves, quien busca un segundo mandato. Seis candidatos se presentan y, si ningún aspirante obtiene más de la mitad de los votos, se celebraría una segunda vuelta el 29 de noviembre.

Rosa se postula con el respaldo del opositor Movimiento para la Democracia, un partido que gobernó el país durante 10 años antes de perder en las elecciones parlamentarias de mayo. Las mujeres han ocupado altos cargos en el gabinete, pero Cabo Verde nunca ha tenido una primera ministra ni una presidenta.

En el sistema parlamentario de Cabo Verde, el primer ministro dirige la política del gobierno y concentra la mayor parte de la autoridad ejecutiva. El papel del presidente es en gran medida simbólico, aunque el jefe de Estado, elegido de forma directa, puede vetar leyes.

El país tiene cerca de medio millón de habitantes y cuenta con un historial de traspasos pacíficos del poder y elecciones competitivas en una región donde eso es poco común. Casi 77.000 caboverdianos en el extranjero están inscritos para votar, casi una quinta parte del electorado total.

Roselma Évora, profesora de ciencia política y estudios de género en la Universidad de Cabo Verde, señaló que las limitadas perspectivas económicas han estado impulsando a los jóvenes a buscar oportunidades en el extranjero. Además, indicó, muchos votantes se sienten distantes de sus dirigentes y quieren un presidente que comprenda sus dificultades cotidianas.

Neves, quien ganó en 2021 con alrededor del 52% de los votos, se ha comprometido a construir apoyos entre partidos para mejorar la vivienda, la atención sanitaria y la educación, crear empleos y aumentar los salarios.

Évora afirmó que el hecho de estar en el cargo le ha dado a Neves mayor visibilidad en la contienda, incluso entre los votantes en el exterior, y añadió que la candidatura de Rosa desafía las expectativas tradicionales sobre el papel de las mujeres en una sociedad que sigue siendo “muy patriarcal”.

Rosa ha centrado su campaña en mantener un equilibrio de poder, al sostener que el país necesita un contrapeso al Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde, que respalda a Neves y controla el gobierno y la mayoría de los municipios.

Conocido como PAICV, el partido obtuvo una mayoría parlamentaria en mayo, poniendo fin a una década de gobierno encabezado por el Movimiento para la Democracia. Una victoria de Rosa volvería a situar la presidencia y el gobierno en campos políticos rivales.

Rosário Luz, una escritora radicada en Cabo Verde, comentó que las lealtades partidistas importaban más que el género de Rosa.

“Tenemos muchas mujeres en la política, pero no tenemos las políticas para las mujeres que deberíamos tener”, manifestó.

Las mujeres cargan con gran parte de la responsabilidad financiera de sus hogares en Cabo Verde, pero las políticas gubernamentales no han logrado abordar esa carga, expresó Luz.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP