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Butler pega 2 jonrones y los Atléticos remontan 4 carreras para vencer 8-7 a Marineros

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — Lawrence Butler conectó un jonrón de dos carreras ante el mexicano Andrés Muñoz en la novena entrada para su segundo cuadrangular del juego, y los Atléticos remontaron un déficit de cuatro carreras para vencer a 8-7 a Seattle el domingo, dejando a los Marineros a cinco juegos del liderato en la División Oeste de la Liga Americana con 12 por disputar.

Lawrence Butler (4), de los Atléticos, celebra después de batear un jonrón de dos carreras para dejar tendidos en el terreno a los Marineros de Seattle, el domingo 13 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis)
Lawrence Butler (4), de los Atléticos, celebra después de batear un jonrón de dos carreras para dejar tendidos en el terreno a los Marineros de Seattle, el domingo 13 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) AP

Los A’s ganaron cinco de siete a Seattle en un lapso de 11 días, incluida una victoria el viernes con el jonrón de Donovan Walton en la décima. Los Marineros quedaron a seis juegos del último comodín de la Liga Americana.

Butler impulsó cuatro carreras y terminó con 13 ante Seattle esta temporada.

El cubano-mexicano Randy Arozarena bateó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras por los Marineros, que ganaban 6-2 antes de que los A’s empataran la pizarra con un rally de cuatro carreras en la séptima. Gabe Speier dio base por bolas a Jhonny Pereda con las bases llenas, Butler produjo una carrera con un rodado y el bateador emergente Shea Langeliers conectó un sencillo de dos carreras ante el dominicano Seranthony Domínguez.

Arozarena, que suma 25 vuelacercas, conectó un cuadrangular ante Hogan Harris para poner el 7-6 en la octava. Pegó un jonrón de dos carreras en la tercera y un sencillo impulsor en la cuarta, como parte de su segundo juego consecutivo con cuatro carreras producidas.

En busca de su primer salvamento de cinco outs desde 2024, Muñoz (5-6) desperdició un salvamento por décima vez en 37 oportunidades. ___

FUENTE: AP

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