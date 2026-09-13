Butler pega 2 jonrones y los Atléticos remontan 4 carreras para vencer 8-7 a Marineros

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Lawrence Butler (4), de los Atléticos, celebra después de batear un jonrón de dos carreras para dejar tendidos en el terreno a los Marineros de Seattle, el domingo 13 de septiembre de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) AP

Los A’s ganaron cinco de siete a Seattle en un lapso de 11 días, incluida una victoria el viernes con el jonrón de Donovan Walton en la décima. Los Marineros quedaron a seis juegos del último comodín de la Liga Americana.

Butler impulsó cuatro carreras y terminó con 13 ante Seattle esta temporada.

El cubano-mexicano Randy Arozarena bateó dos cuadrangulares y remolcó cuatro carreras por los Marineros, que ganaban 6-2 antes de que los A’s empataran la pizarra con un rally de cuatro carreras en la séptima. Gabe Speier dio base por bolas a Jhonny Pereda con las bases llenas, Butler produjo una carrera con un rodado y el bateador emergente Shea Langeliers conectó un sencillo de dos carreras ante el dominicano Seranthony Domínguez.

Arozarena, que suma 25 vuelacercas, conectó un cuadrangular ante Hogan Harris para poner el 7-6 en la octava. Pegó un jonrón de dos carreras en la tercera y un sencillo impulsor en la cuarta, como parte de su segundo juego consecutivo con cuatro carreras producidas.

En busca de su primer salvamento de cinco outs desde 2024, Muñoz (5-6) desperdició un salvamento por décima vez en 37 oportunidades. ___

FUENTE: AP