Butler empuja carrera de la ventaja y pitchers de A's suman 18 ponches en triunfo 7-4 ante Marineros

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Henry Bolte (33) y Lawrence Butler (4), de los Atléticos de Oakland, festejan la victoria sobre los Marineros de Seattle el jueves 3 de septiembre de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson) AP

Zack Gelof conectó un jonrón solitario para los A’s en la primera entrada, pero los Marineros respondieron con tres carreras en la parte baja del inning.

El dominicano Julio Rodríguez impulsó la primera carrera de Seattle con un doble productor y anotó cuando Cal Raleigh conectó un sencillo al jardín derecho para tomar una ventaja de 2-1.

Con dos outs, el novato cubano de los Marineros, Lázaro Montes, siguió con un sencillo al jardín izquierdo en su primer turno al bate en T-Mobile Park para la tercera carrera de los Marineros ante el abridor de los A’s, Jack Perkins.

Jeff McNeil anotó en una doble matanza con las bases llenas en la segunda entrada para poner la pizarra 3-2, y Butler devolvió la ventaja a los A’s con un sencillo ante el abridor novato de los Marineros, Kade Anderson (0-1), en la quinta con dos outs

Anderson, en su tercera apertura en las Grandes Ligas, permitió cuatro carreras limpias y siete hits en cinco entradas, con dos bases por bolas y tres ponches.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP