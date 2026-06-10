Buscan a niña arrastrada al mar en el sur de California

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La niña, su madre y su hermano caminaban por la arena en Treasure Island Beach, en la ciudad de Laguna Beach, la tarde del martes, cuando los arrastró el mar, informó el miércoles el jefe de Seguridad Marítima de Laguna Beach, Kai Bonds.

Dos personas que vieron cómo la familia era arrastrada lograron rescatar a la madre y al hijo, quienes se encuentran en condición estable. Un hombre que ayudó a la familia tuvo que ser rescatado después por un salvavidas de la ciudad, debido a olas que alcanzaban unos 3 metros (10 pies) de altura, indicó.

“Estamos ampliando nuestra búsqueda para incluir playas adyacentes y estamos usando buzos, embarcaciones de rescate y recursos aéreos para rastrear el área, pero hasta este momento no la hemos encontrado”, indicó Bonds.

Seguridad Marítima de Laguna Beach está recibiendo ayuda de la Patrulla Portuaria de la policía del condado Orange y de la Guardia Costera, agregó Bonds.

Se espera que muchas playas del sur de California registren olas de entre 1,5 y 2,5 metros (5-8 pies) al menos hasta la noche del jueves, informó el Servicio Meteorológico Nacional en reportes de oleaje del miércoles, y aún más altas en algunos lugares. En la ciudad costera de Malibu podría haber olas de hasta 3 metros (10 pies), indicó el servicio.

En el condado Orange, donde se ubica Laguna Beach, la altura del oleaje normalmente está por debajo de 2 metros (unos 6 pies), explicó Philip Gonsalves, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Precisó que el oleaje en Orange ya había alcanzado un máximo de 10 pies y se esperaba que comenzara a disminuir en las próximas 24 horas.

El oleaje ha sido particularmente alto a lo largo de playas orientadas hacia el sur o el suroeste, a medida que grandes marejadas provenientes de las tormentas invernales del hemisferio sur llegan a la zona, añadió. ___________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP