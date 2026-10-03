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Buscan en Massachusetts a avioneta desaparecida con seis personas a bordo

NANTUCKET, Massachusetts, EE.UU. (AP) — Una avioneta con seis personas a bordo perdió contacto durante un vuelo de Bermudas a Boston, y la Guardia Costera de Estados Unidos realizaba el sábado la búsqueda frente a la costa de Nantucket.

La Administración Federal de Aviación reportó que el Gulfstream G100 había perdido contacto muy temprano el sábado por la mañana, según la Guardia Costera. La búsqueda del jet incluía equipos en el aire y en el agua, señaló la agencia.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional L.F. Wade de Bermudas para un vuelo nocturno de casi dos horas hacia el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, según FlightAware.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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