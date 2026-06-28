Buscan a infante de Marina de EEUU desaparecido frente a costa de California

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ARCHIVO - El USS Anchorage, un buque de transporte anfibio, navega por la ensenada de Cook, en Alaska, el miércoles 1 de mayo de 2013. (Foto AP/Mark Thiessen, archivo) AP

Las tripulaciones comenzaron a buscar al infante de Marina a primera hora del jueves por la mañana, poco después de la medianoche, según un comunicado de prensa de la Marina. Se reportó su desaparición del buque de transporte anfibio USS Anchorage durante un entrenamiento integrado entre el Grupo Anfibio de Preparación Makin Island y la 13ra Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina.

Es al menos la segunda vez en seis semanas que las fuerzas armadas de Estados Unidos se han visto obligadas a buscar a integrantes desaparecidos. Los restos del segundo de dos soldados del Ejército de Estados Unidos que desaparecieron durante ejercicios militares en Marruecos fueron recuperados en mayo, informó el Ejército, con lo que concluyó una operación de búsqueda multinacional que desplegó recursos aéreos, navales y de inteligencia artificial.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y con todos los afectados durante este momento difícil”, señaló la Marina en el comunicado de prensa de esta semana sobre el infante de Marina desaparecido.

La Marina pasó de las labores de búsqueda y rescate a una operación de búsqueda y recuperación la noche del viernes. El nombre del infante de Marina se mantenía en reserva a la espera de notificar a la familia.

La búsqueda ha abarcado alrededor de 6.200 kilómetros cuadrados (2.400 millas cuadradas) e involucró a tres buques de superficie y 12 aeronaves de la Marina, el Cuerpo de Infantería de Marina, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea, indicaron los funcionarios.

El USS Anchorage es un buque anfibio de transporte y desembarco con base en la Base Naval de San Diego.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP