Buscan a hombre acusado de masturbarse en la parte trasera de una casa en Weston

“Yo espero que lo encuentren, que resuelvan este problema, porque en verdad es feo en un sitio como Weston, que nunca había pasado nada, que venga a pasar esto, por detrás de la casa tú no ves porque se pueden meter por la puerta de atrás, taparte la boca, matarte, Dios quiera que lo encuentren”, dijo Carmen Hernández, residente del área.

Una vecina que pidió resguardar su identidad contó que la apariencia del implicado se le hace familiar.

“Cuando nos dicen esa noticia de esa persona uno dice wao, todos los días se muda alguien y eso es inseguridad nos preocupa y estamos a la expectativa. La cara se me parece que lo he visto, no sé, lo asocio con alguien como paseando un perro, pero hasta ahí”, dijo la residente del área.

Otro residente que vive en la casa del al lado donde ocurrió el incidente indicó que por la calma que se respira en el área no había contemplado la posibilidad de instalar cámaras de vigilancia, sin embargo, este hecho le hizo cambiar de opinión.

“Quedé muy asustado de ver este tipo de situaciones que no pensé que vería en esta área por la tranquilidad que tiene este lugar, pero en cualquier lugar puede suceder, por eso es que hay que estar atento y cualquier anormalidad avisarle a la policía o a los noticieros”, señaló el residente.

En este momento, las autoridades están tratando de determinar si se trata de la misma persona que el pasado mes de enero quedó captada en cámara masturbándose a las afueras de otra vivienda también ubicada en Weston, en la que había una mujer y un niño viendo televisión, cuando el hombre se asomó por la puerta de cristal y mostró sus partes íntimas.

“Hizo igualmente lo mismo, ahora los detectives están viendo ambos casos para ver si existe algún tipo de conexión, no tengo confirmado que sea la misma persona pero es parte también de la investigación”, dijo Claudinne Caro.