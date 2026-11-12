Buscan en Argentina a exmiembro de las Brigadas Rojas que escapó descolgándose desde un quinto piso

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ARCHIVO - El ciudadano italiano Leonardo Bertulazzi, segundo por la izquierda, y una médica alemana no identificada, segunda por la derecha, son escoltados por agentes en el interior de un tribunal federal argentino, el 4 de noviembre de 2002, tras haber sido detenidos el día anterior en Buenos Aires, Argentina. (Foto AP / Natacha Pisarenko, archivo) AP

El gobierno argentino ofreció una recompensa de 20 millones de pesos (unos 12.000 dólares) para quien aporte datos sobre el paradero del exmiembro de las Brigadas Rojas, una organización de extrema izquierda responsable de una ola de secuestros y asesinatos en Italia durante las décadas de 1970 y 1980.

El italiano cumplía arresto domiciliario en la capital argentina luego de que la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano aprobara su extradición en 2025 para que cumpla una condena de 27 años de cárcel en su país natal.

El martes, Bertulazzi utilizó sogas y un arnés para bajar desde el quinto piso del edificio donde residía hasta la terraza del segundo piso de una casa vecina, informó a The Associated Press una persona con acceso a la investigación que no quiso ser identificada porque no está habilitada para hablar públicamente del caso. Desde allí, explicó, descendió a la terraza de un primer piso y terminó saliendo a un terreno baldío desde donde trepó a un portón y se tiró hacia la calle, como se observa en un video que se ha hecho público.

En imágenes de una cámara de seguridad difundidas por varios medios de prensa se puede ver a quien sería el prófugo cayendo pesadamente sobre una vereda. Tras el fuerte impacto se levanta lentamente, se sacude la ropa y se reclina sobre una pared. Lo que se aprecia es un fragmento, luego la imagen se corta.

Las autoridades no detectaron la fuga de Bertulazzi de inmediato debido a que manipuló su tobillera electrónica. Según la fuente que brindó a AP la información, el italiano colocó el dispositivo de rastreo dentro de un artefacto que contenía una manta térmica para mantener su temperatura, junto con grasa o sebo animal. De esta forma habría intentado simular la presión y la temperatura de la piel humana.

El Ministerio de Seguridad de Argentina informó en un comunicado difundido el jueves que durante el cumplimiento de la prisión domiciliaria Bertulazzi “logró vulnerar el sistema de monitoreo electrónico” y que la justicia investiga las circunstancias de la fuga, sin dar más detalles. Acotó que está coordinando los recursos y las tareas de investigación para dar con su paradero.

Un violento pasado El comunicado del ministerio indicó que Bertulazzi está acusado en Italia de participación en una organización armada con fines terroristas, tenencia de armas y explosivos, secuestro agravado y robo agravado continuado. Las Brigadas Rojas secuestraron y asesinaron al ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978, en uno de sus ataques más notorios. Las autoridades argentinas señalaron que Bertulazzi participó en la logística del secuestro de Moro. En octubre de 2004, el italiano obtuvo la condición de refugiado en Argentina. En agosto de 2024, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) dispuso el cese de esa condición. La justicia federal ordenó su detención y en 2026, tras un proceso de apelaciones, se habilitó finalmente su extradición luego de que se declarara inadmisible un recurso extraordinario presentado por su defensa. —— En esta nota colaboró la periodista de AP Colleen Barry desde Milán, Italia. FUENTE: AP