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Buscan a 2 estudiantes bangladesíes de doctorado que llevan una semana desaparecidos en Tampa

TAMPA, Florida, EE.UU. (AP) — Las autoridades mantienen la búsqueda de una pareja de estudiantes de doctorado de 27 años de la Universidad del Sur de Florida que llevan una semana desaparecidos.

Zamil Limon y Nahida Bristy, una pareja de Bangladesh, fueron vistos por última vez el 16 de abril en el campus de Tampa, Florida, según un comunicado del Departamento de Policía de la Universidad del Sur de Florida.

Limon, que estudiaba Geografía, Ciencias Ambientales y Políticas Públicas, fue visto por última vez en su casa, en un complejo de apartamentos estudiantiles. Bristy, que estudiaba Ingeniería Química, fue vista por última vez una hora después en un edificio de Ciencias del campus.

Un amigo de la familia se comunicó con las autoridades el viernes pasado tras no poder contactar a ninguno de los dos, informó la policía de la universidad.

Los investigadores de la policía de la universidad no creen que hayan sido detenidos por agentes federales de inmigración, señaló el jueves el portavoz de la policía del campus, Larry McKinnon.

Amigos y familiares describieron su falta de comunicación como algo fuera de lo habitual.

Md. Rakibuzzaman, estudiante de posgrado de la Universidad de Georgia y amigo cercano de Limon, dijo a la televisora de Tampa WFLA: “No se siente normal. Para mí es un rompecabezas bastante complejo”.

Zubaer Ahmed, hermano menor de Limon, contó a la televisora WTVT en Tampa que hablaron por última vez tres días antes que desapareciera, y que Limon le dijo que estaba muy ocupado trabajando en su tesis, que implica usar IA generativa para estudiar los humedales de Florida que se están reduciendo. Ahmed señaló que Limon y Bristy estaban hablando de la posibilidad de contraer matrimonio en el futuro, pero que primero se estaban enfocando en terminar sus carreras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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