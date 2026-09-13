Burleson impulsa 3 con un doble y los Cardenales superan 3-1 a los Medias Blancas

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Chicago llegó al partido con una ventaja de dos juegos sobre los Guardianes de Cleveland en la División Central de la Liga Americana. Los Medias Blancas, que perdieron 10 de sus últimos 14 encuentros, comienzan una serie de tres juegos el lunes en Cleveland.

Michael McGreevey (7-9) permitió tres imparables y una carrera, otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis en seis entradas por San Luis.

El dominicano George Soriano permitió un sencillo y una base por bolas para abrir la novena antes de salir del apuro y conseguir su cuarto salvamento en 12 oportunidades.

El novato David Sandlin (2-2) lanzó un juego perfecto durante 5 1/3 entradas antes de venirse abajo. Sandlin fue llamado de vuelta el domingo por la mañana desde Triple-A Charlotte, mientras Tyler Schweitzer fue enviado a ligas menores.

En la sexta entrada, con uno fuera, Nathan Church conectó el primer hit y Masyn Winn lo siguió con un sencillo. Después de que el boricua Bryan Torres se ponchó, el panameño Iván Herrera llegó a base por un error del campocorto Colson Montgomery.

Chris Murphy relevó a Sandlin y Burleson conectó una línea al jardín derecho que le dio a San Luis una ventaja de 3-2.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP