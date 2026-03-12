Buques se identifican como chinos en estrecho de Ormuz para evitar ataques durante guerra de Irán

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. (Foto AP/Altaf Qadri) AP

Al menos ocho embarcaciones en o cerca del golfo Pérsico y el golfo de Omán cambiaron sus señales declaradas de destino por mensajes breves como “CHINA OWNER” o “CHINA OWNER&CREW”, de acuerdo con datos de la plataforma de seguimiento de buques MarineTraffic analizados por The Associated Press.

“El objetivo principal de que los buques se identifiquen públicamente como ‘chinos’ al transitar el golfo o el estrecho de Ormuz es, ante todo, reducir el riesgo de ser atacados, más que facilitar el paso por el propio estrecho”, explicó Ana Subasic, analista de riesgo comercial en la firma de datos y análisis Kpler, propietaria de MarineTraffic.

Algunos de los buques atravesaron el estrecho y se dirigieron a sus destinos. Otros seguían en la zona.

Por lo general, Irán y grupos afiliados han evitado atacar barcos vinculados a China, señaló Subasic, dada la postura relativamente neutral de China y sus vínculos económicos más fuertes con Irán.

“El mensaje es más bien algo como: ‘no me confundan con el tipo de barco que dijeron que atacarán’”, comentó Kun Cao, director de clientes en la consultora Reddal.

Los ataques iraníes contra embarcaciones en el golfo Pérsico y la región en general han incrementado especialmente la preocupación entre las navieras. Al menos 19 buques comerciales en la zona habían resultado dañados en la guerra hasta el jueves.

La mayoría de las ocho embarcaciones identificadas por MarineTraffic no enarbolaban bandera china. Sus Estados de abanderamiento incluían Panamá y las Islas Marshall, aunque Cao, de Reddal, observó que la bandera de un buque a menudo “tiene poco que ver con la nacionalidad del propietario” en el transporte marítimo comercial.

Aunque muchos graneleros tienen fuertes vínculos con China en términos de propiedad, operación y carga, la efectividad real de declararse vinculados a China para evitar ataques no está clara, indicó Rico Luman, economista sénior del banco neerlandés ING, especializado en transporte y logística.

Subasic explicó que las señales de destino son notas o mensajes breves que la tripulación introduce manualmente en el transpondedor del buque, un localizador del sistema de posicionamiento global, y que se transmiten públicamente. Por lo general, muestran el próximo puerto previsto del barco y suelen estar destinadas a ayudar con la seguridad de la navegación, la conciencia del tráfico y la planificación portuaria.

Como las señales de destino no se verifican estrictamente en tiempo real, “algunos buques las usan ocasionalmente para mostrar información o señales adicionales, como referencias a la propiedad o la nacionalidad”, añadió.

Durante ataques anteriores de los hutíes en el mar Rojo, algunas embarcaciones adoptaron un enfoque similar al declararse a sí mismas o a su tripulación como vinculadas a China, lo que parecía un intento de reducir los riesgos de ataques por parte de los hutíes respaldados por Irán.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP