El guardia de los Bulls de Chicago, Buddy Hield (7), es felicitado por el alero de los Bulls de Chicago, Isaac Okoro (35), el guardia Jaylin Sellers (22) y el pívot Nic Claxton (9), tras encestar un triple durante la segunda mitad de un partido de baloncesto de la NBA contra los Cavaliers de Cleveland en Chicago, el lunes 23 de noviembre de 2026. (Foto AP/Nam Y. Huh) AP