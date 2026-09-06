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Bullpen de Medias Blancas brilla en triunfo 10-1 sobre Mellizos y mantiene liderato de la Central

CHICAGO (AP) — Randal Grichuk y Kyle Teel conectaron jonrones en una octava entrada de cinco carreras, el bullpen de Chicago se combinó para permitir apenas cuatro hits y los Medias Blancas arrollaron el domingo 10-1 a los Mellizos de Minnesota.

El lanzador cerrador de los Medias Blancas de Chicago, Tyler Davis (izquierda) celebra con el receptor Kyle Teel (derecha) después de que su equipo derrotara a los Twins de Minnesota en un partido de béisbol el domingo 6 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty)
El lanzador cerrador de los Medias Blancas de Chicago, Tyler Davis (izquierda) celebra con el receptor Kyle Teel (derecha) después de que su equipo derrotara a los Twins de Minnesota en un partido de béisbol el domingo 6 de septiembre de 2026, en Chicago. (AP Foto/Paul Beaty) AP

Sam Antonacci sumó tres dobles y dos carreras impulsadas para Chicago, que mantuvo su ventaja de 2 1/2 juegos en la Central de la Liga Americana sobre Cleveland.

Brooks Lee conectó un cuadrangular y un sencillo por los Mellizos, que han perdido tres de cuatro.

Chicago utilizó a Bryan Hudson como abridor de relevo y él y otros cuatro relevistas —Jordan Hicks, Hagen Smith, Grant Taylor y Tyler Davis— se combinaron para 15 ponches y una base por bolas. Smith (3-1) lanzó tres entradas sin permitir hits antes de que Taylor aceptara el jonrón de Lee abriendo la séptima.

El abridor de Minnesota, Bailey Ober (7-5), trabajó 4 1/3 entradas y salió después de permitir el sencillo impulsor de Munetaka Murakami que le dio a Chicago una ventaja que ya no perdió. El derecho toleró cuatro imparables, ponchó a seis y dio tres bases por bolas.

Antonacci amplió la ventaja con un doble de dos carreras en la sexta y Grichuk añadió un doble impulsor. El cubano Miguel Vargas recibió una base por bolas con las bases llenas en la séptima y los Medias Blancas convirtieron el juego en una paliza en la octava, cuando Grichuk abrió con su doceavo jonrón, Tristan Peters conectó un doble impulsor y Teel agregó un batazo de tres carreras. ___

FUENTE: AP

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