Un soldado de Ghana, a la derecha, que forma parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas, toma un momento para orar, durante un operativo el domingo 22 de noviembre de 2026, en el vecindario de Tabarre, en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Patrice Noel) AP

Los tres soldados que murieron el viernes son el teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina.

Los dos cabos intentaban desprender una granada de un dron cuando su batería estaba a punto de agotarse, reveló Bukele en la red social X la noche del domingo.

“No era posible dirigirlo hacia una zona completamente segura para que se estrellara”, detalló Bukele, añadiendo que Serrano Medina sostuvo el dron mientras Zepeda Zelada desactivaba la granada de forma manual.

“Sabían perfectamente el inmenso riesgo que estaban corriendo, pero aun así decidieron actuar para proteger a los demás. Y lo lograron”, añadió el mandatario.

Palacios Santos perdió la vida en ese mismo incidente, pero Bukele no entró en detalles.

Señaló, sin embargo, que Palacios Santos se ganó la admiración de sus muchos después de que“tomó el control” durante un “momento crítico” de una operación reciente de la cual algunos contratistas supuestamente se replegaron.

“Actuó con rapidez y determinación, logrando salvar varias vidas, entre ellas las de sus propios compañeros”, escribió Bukele en X. “Todos aplaudimos su valentía”.

El mandatario no identificó a los contratistas.

Los soldados salvadoreños que fallecieron formaban parte de los 2.500 elementos que fueron desplegados en Haití el mes pasado, después de que cuatro técnicos de aviación desaparecieron luego de ser atacados el 18 de octubre en territorio controlado por pandillas. No han sido localizados.

Bukele señaló que su gobierno otorgará a las familias de los tres soldados muertos un total de 200.000 dólares, además de un ingreso mensual.

También subrayó que cualquier soldado que quiera salir de Haití de inmediato puede hacerlo “sin temor a represalias y sin temor de que su regreso ponga en riesgo la misión, ya que muchos de sus compañeros se han ofrecido para relevar a quien desee ser relevado".

La presencia de los soldados salvadoreños ha sido objeto de escrutinio, debido a que algunos expertos y la ONU aseguran que operan en buena medida de forma unilateral, aunque miles de haitianos expresaron recientemente su apoyo a Bukele.

La muerte de los soldados se produce en momentos en que fuerzas locales e internacionales combaten a poderosas pandillas atrincheradas en Martissant, una comunidad ubicada en un corredor clave que conecta la capital de Haití con las regiones del oeste y el sur del país.

Más de 70 presuntos pandilleros han sido abatidos desde la semana pasada, mientras continúa la batalla en Martissant, informó la policía.

Se trata de la primera gran operación en Martissant en los más de cinco años que la zona ha estado bajo el control de las pandillas.

Mientras la policía haitiana y otros continúan combatiendo a las pandillas en Martissant, una fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU informó que el domingo abatió a varios presuntos pandilleros como parte de las operaciones en curso en Tabarre y Cité Soleil, ubicados en Puerto Príncipe y la localidad de Gros Morne, respectivamente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP