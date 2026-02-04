americateve

Bucks superan la gran actuación de Trey Murphy III para vencer en tiempo extra a los Pelicans

MILWAUKEE (AP) — Ryan Rollins anotó 27 puntos y los Bucks de Milwaukee resistieron una brillante actuación de Trey Murphy III para vencer el miércoles en tiempo extra 141-137 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Saddiq Bey de los Pelicans de Nueva Orleans clava el balón en el encuentro ante los Bucks de Milwaukee el miércoles 4 de febrero del 2026. (AP Foto/Morry Gash)
Murphy anotó un récord personal de 44 unidades y encestó 12 de 19 desde la línea de tres. Sus 12 triples igualaron el quinto total más alto en un solo juego en la historia de la NBA. El récord de triples en un solo juego pertenece a Klay Thompson, quien anotó 14 para Golden State contra Chicago el 29 de octubre de 2018.

Los equipos combinaron para atinar 45 de 93 de sus triples, con Nuevo Orleans encestando 24 de 46 y Milwaukee 21 de 47. Los Bucks lograron un 60,9% de efectividad en tiros de campo, su mejor marca de la temporada.

Los Bucks tomaron la delantera definitiva al anotar los primeros cinco puntos del tiempo extra, con una bandeja en penetración de Rollins y un triple de Myles Turner. Nueva Orleans estaba detrás 139-137 cuando Zion Williamson fue sancionado con una falta ofensiva justo antes de que Saddiq Bey encestara un triple que habría puesto a los Pelicans por delante con 6,5 segundos restantes en el tiempo extra.

Kevin Porter Jr. de Milwaukee luego encestó dos tiros libres con 5,2 segundos restantes. Porter tuvo 18 puntos, nueve asistencias y seis rebotes en su regreso después de perderse seis juegos por una distensión en el oblicuo.

FUENTE: AP

