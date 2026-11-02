Buccaneers recurren al fútbol a la antigua y los equipos que acarrean dominaron la Semana 8

El quarterback Baker Mayfield (6) de los Buccaneers de Tampa Bay avanza con el balón, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Tampa, Florida. (AP Foto/Jason Behnken) AP

Eso se debió a que la línea ofensiva dominó y los corredores fueron imparables.

Los Buccaneers jugaron fútbol a la vieja escuela en la victoria 16-0 sobre los Falcons de Atlanta en un campo empapado por la lluvia el domingo.

Con Bucky Irving y Kenny Gainwell al frente, los Bucs establecieron un récord de la franquicia con 324 yardas por tierra. Estuvieron entre cuatro equipos que corrieron para 200 o más yardas. Esos equipos terminaron 4-0.

Los Lions corrieron para 230 en la victoria por 19-15 sobre Minnesota, que llegaba invicto. Los Cardinals acumularon 202 en el triunfo 33-30 en tiempo extra en Dallas. Los Steelers consiguieron 200 en una paliza 27-6 sobre Cleveland.

Seis jugadores corrieron para 140 o más yardas, la primera vez que eso ocurre en el mismo día desde 2003.

En una liga construida en torno a quarterbacks franquicia y ataques aéreos prolíficos, la Semana 8 ofreció un recordatorio de que ganar en las trincheras y comprometerse con el juego terrestre sigue siendo una fórmula de éxito.

Ningún equipo lo hizo mejor que Tampa Bay.

Ante la defensa contra la carrera número 4 de la liga, Irving corrió para 170 yardas y un touchdown en 27 acarreos, y Gainwell corrió para 140 en 25 acarreos. Los Buccaneers se convirtieron en el primer equipo en no registrar ninguna recepción completa desde Buffalo el 29 de septiembre de 1974.

“Me encanta. Fue divertidísimo. Eso es el epítome de lo que es este equipo este año: aguerrido, áspero”, manifestó el tackle Tristan Wirfs.

Mayfield firmó antes de la temporada una extensión de contrato por tres años valorada en 165 millones de dólares, con 150 millones garantizados. Se perdió tres partidos por una fractura en el pulgar antes de regresar la semana pasada. Los Bucs no han necesitado que haga nada más que entregar el balón en mano. Terminó 7 de 11 para 64 yardas en una victoria por 43-13 en Carolina el domingo pasado.

“Es enorme”, dijo Mayfield sobre el desempeño de la línea ofensiva. “Creo que aún más en estas condiciones, cuando sabes que vas a correr. Que nuestros muchachos simplemente se adueñen del partido, se nota que lo estaban sintiendo y uno solo quiere seguir apoyándose en eso. No creo que tuviéramos opción con el clima, pero estaban listos para ello.

“Cuando el equipo sabe que vas a correr el balón, eso es imponer tu voluntad sobre alguien, y es increíble verlo, y estoy contento por esos muchachos. Dos semanas seguidas de fútbol de alto nivel”, apuntó.

La línea ofensiva de Tampa Bay tuvo problemas durante un inicio de 0-4, pero ha desempeñado un papel importante en que los Buccaneers estén 3-1 en las últimas cuatro semanas. Los Buccaneers suman 823 yardas por tierra en sus tres victorias, para un promedio de 274,3 por partido.

“Creo que puedo hablar por los cinco: preferimos correr el balón, así que estamos rogando por esas carreras”, comentó el tackle derecho de los Bucs Luke Goedeke. “Quiero decir, obviamente estamos en una posición en la que podemos correr el balón. No es como si estuviéramos persiguiendo el marcador ni nada por el estilo, pero de verdad nos gusta cargar con los muchachos sobre los hombros y mostrar lo que podemos hacer y todo eso. Yo me juego la vida diciendo que somos la mejor línea ofensiva del país”.

En Detroit, los Lions enfrentaron a una tacaña defensa de los Vikings que llegó al partido clasificada número 2 en general y primera en puntos permitidos.

Jared Goff sumó 176 yardas por aire, fue capturado cuatro veces y lanzó su primera intercepción de la temporada. Pero Jahmyr Gibbs corrió para 153 yardas, incluida una carrera de touchdown de 30 yardas; Sione Vaki tuvo 65 yardas y Detroit promedió 5,9 yardas contra Minnesota.

“A la línea ofensiva le encantó. Les encantó el reto de: vamos a seguir recargándonos sobre ustedes. Y pensé que jugaron genial”, señaló Goff.

Las 230 yardas por tierra de Detroit fueron la cuarta mayor cifra del equipo contra los Vikings y la más alta desde que corrió para 267 yardas en Minnesota el 24 de noviembre de 1991. Fue la mayor cantidad de yardas por tierra que los Vikings han permitido desde que concedieron 259 en Filadelfia en 2023.

Los Cardinals perdieron por lesión al novato Jeremiyah Love y a Bam Knight, pero Tyler Allgeier corrió para 147 yardas, incluido un touchdown de 63 yardas, para ayudar a Arizona a remontar contra los Cowboys.

Jaylen Warren tuvo 143 yardas por tierra y una anotación, y Rico Dowdle añadió 56 por tierra y un touchdown para liderar a Pittsburgh sobre los Browns.

La NFL hace tiempo viró hacia ofensivas centradas en el pase, lideradas por quarterbacks que ganan 50 y 60 millones de dólares al año, pero los equipos que hacen el trabajo sucio y controlan la línea de golpeo van a ganar muchos partidos.

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FUENTE: AP