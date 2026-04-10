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Bubic logra récord personal de 11 ponches y guía a Reales a vencer 2-0 a Medias Blancas

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Kris Bubic ponchó a una cifra máxima en su carrera de 11, Carter Jensen conectó su cuarto jonrón y los Reales de Kansas City vencieron la noche del viernes 2-0 a los Medias Blanca de Chicago.

Kris Bubic, lanzador abridor de los Reales de Kansas City, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el viernes 10 de abril de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel)
Kris Bubic, lanzador abridor de los Reales de Kansas City, realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el viernes 10 de abril de 2026, en Kansas City, Misuri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Bubic necesitó apenas 88 lanzamientos, 59 en la zona de strike, para completar siete entradas. El zurdo de 28 años permitió dos hits y una base por bolas y superó su anterior tope de nueve ponches, marca que había alcanzado en cinco ocasiones. Matt Strahm lanzó una octava entrada sin permitir hits y Lucas Erceg consiguió su cuarto salvamento.

Davis Martin (2-1) cargó con la derrota pese a una buena actuación para Chicago. El derecho de 29 años permitió dos carreras con siete hits en siete entradas. No otorgó boletos y ponchó a tres. Duncan Davitt debutó en las Grandes Ligas como relevista en la octava.

Jensen conectó el primer lanzamiento que vio en la séptima y la sacó a 422 pies por encima del bullpen del jardín derecho. Sus cuatro jonrones lideran a los Reales, y es el único integrante del equipo con más de dos.

Por los Medias Blancas, el venezolano Lenyn Sosa de 3-1.

Por los Reales, los venezolanos Maikel Garcia de 4-1 con una anotada y Salvador Pérez de 3-1.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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