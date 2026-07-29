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BTS dice que no presentará música para los Grammy de 2027

NUEVA YORK (AP) — BTS manifestó que no presentará su música para que sea considerada en los próximos Premios Grammy de 2027.

La banda coreana de pop BTS asiste al Hitmakers Brunch de Variety 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)
La banda coreana de pop BTS asiste al Hitmakers Brunch de Variety 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo) AP

Los siete integrantes del exitoso grupo de K-pop —RM, Suga, j-hope, Jimin, V, Jung Kook y Jin— compartieron la misma nota el miércoles.

El mensaje coordinado decía: “Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma. Agradecemos a Army y a todos los que siempre han estado a nuestro lado”.

El anuncio se produjo el miércoles, poco más de un mes después de que la Academia de la Grabación anunció cinco nuevas categorías de los Grammy, entre ellas la incorporación de una categoría de mejor interpretación de pop asiático, destinada a celebrar lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y más.

Algunos fans consideran que la introducción de la categoría crea una barrera racializada para los artistas asiáticos.

Un representante de BTS no ofreció comentarios adicionales.

BTS nunca ha ganado un Grammy, aunque ha sido nominado a cinco a lo largo de su carrera: tres veces en la categoría de mejor interpretación pop de dúo/grupo, además de álbum del año (por sus aportes a “Music of the Spheres” de Coldplay) y mejor video musical por “Yet to Come”.

De hecho, ningún acto de K-pop había ganado un premio Grammy antes de este año, cuando “Golden”, de la película animada de Netflix “KPop Demon Hunters”, se llevó el trofeo a la mejor canción para medios visuales. Esto coronó una noche de gran visibilidad para el K-pop en los Grammy, una institución en la que el género ha sido subvalorado durante mucho tiempo pese a su enorme seguimiento internacional.

BTS regresó en marzo tras una pausa musical de casi cuatro años. “ARIRANG”, el aclamado por la crítica quinto álbum de estudio del septeto, de 14 canciones, sirvió tanto como reintroducción de la banda después de que sus integrantes completaran el servicio militar obligatorio de Corea del Sur como un recordatorio contundente de su lugar en la cima de la conversación de la cultura popular.

Los representantes de la Academia de la Grabación no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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